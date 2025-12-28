Mar del Plata conmemora por primera vez el Día del Periodista Marplatense en homenaje al “Cholo” Ciano

Una fecha instituida por el Concejo Deliberante local, al cumplirse el aniversario de su nacimiento y lo que hubiese sido su cumpleaños número 89.

Este 28 de diciembre de 2025, Mar del Plata conmemora por primera vez el Día del Periodista Marplatense, una fecha instituida por el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon en homenaje a Vicente Luis “Cholo” Ciano, al cumplirse el aniversario de su nacimiento y lo que hubiese sido su cumpleaños número 89.

La iniciativa fue propuesta por el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata y aprobada por unanimidad en el recinto deliberativo, con el objetivo de reconocer la figura de quien es considerado una verdadera leyenda del periodismo local, referente indiscutido de la radio y la televisión marplatense durante décadas.

Durante la sesión en la que se trató el expediente se vivió un momento poco habitual. Ariel Ciano, concejal e hijo del homenajeado, pidió permiso para abstenerse de votar por su vínculo directo. Sin embargo, sus pares rechazaron el pedido. Lejos de incomodarse, Ariel agradeció el gesto y tomó la palabra: “Gracias por obligarme a hablar, por no permitirme que me abstenga y, por supuesto, voto favorablemente”.

En su intervención, destacó la dimensión humana y profesional de su padre: “Tuvo un amor y una pasión por su oficio que le vi a pocos. Lo ejerció con una dignidad que siempre admiré. Nos transmitió eso a nosotros y, si puedo hacer algo hoy, es agradecerle el tiempo compartido. Fui un privilegiado en compartir con él 54 años”. Y agregó: “Fue mi mejor amigo. Lo extraño, pero también debo agradecer la vida que tuvo. Fue feliz, amigo de sus amigos, un hombre reconocido, y lo más importante es el orgullo que nos deja a nosotros y a sus nietos para caminar por Mar del Plata, la ciudad que tanto amó”.

“El Cholo” Ciano falleció el 11 de julio pasado, a los 88 años, y su muerte generó un profundo dolor en la ciudad. Nacido el 28 de diciembre de 1936 en Tandil, se radicó a los cuatro años en Mar del Plata, donde desarrolló toda su carrera profesional. Antes de convertirse en una figura emblemática de los medios, trabajó como lustrabotas, canillita y peón de albañil, forjando una historia de esfuerzo que siempre reivindicó.

Su trayectoria estuvo marcada principalmente por Canal 8, donde ingresó en 1961 como periodista deportivo y luego se transformó en el conductor histórico de Teleocho Informa, cargo que desempeñó hasta 1999. También tuvo pasos destacados por Canal 10, Canal 2, LU6 Radio Atlántica y el diario La Capital. En televisión y radio dejó un estilo propio, cercano y popular, que lo convirtió en “el amigo de todos”.

Fue inolvidable por sus previas de los mundiales de fútbol y su clásico “Poneme la musiquita”, con el himno “Vamos vamos Argentina” de fondo, además de su amistad con figuras como César Luis Menotti y Diego Armando Maradona. En 2009 protagonizó una recuperación que muchos definieron como milagrosa tras atravesar un grave cuadro de salud, y ese mismo año volvió a la pantalla con el programa “Tema Central”.

En 2011, el Concejo Deliberante ya lo había distinguido como Ciudadano Ejemplar, y hoy su nombre queda definitivamente ligado a una fecha que busca revalorizar el periodismo local y su compromiso con la comunidad.

A partir de ahora, cada 28 de diciembre, Mar del Plata recordará al “Cholo” Ciano celebrando el oficio que ejerció con pasión, dignidad y cercanía, y honrando a quienes, como él, hicieron del periodismo una forma de vida.

