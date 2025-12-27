Mar del Plata consolida su liderazgo en el turismo de reuniones y proyecta un 2026 con agenda internacional

Mar del Plata atraviesa un período de fuerte actividad en el turismo de reuniones, consolidándose como el principal destino del interior del país en este segmento.

Los indicadores registrados en los últimos años y las proyecciones para 2026 muestran una tendencia sostenida de crecimiento, impulsada por la diversidad de eventos y una agenda cada vez más amplia a nivel nacional e internacional.

Mi8 pudo acceder a datos provenientes del Mar del Plata Bureau que reflejan que durante 2024 la ciudad contabilizó un total de 983 eventos, que incluyeron congresos, convenciones, exposiciones, ferias, actividades culturales, encuentros deportivos y fiestas.

En este 2025, los datos preliminares reflejan un movimiento constante, con un sustancial crecimiento durante la temporada alta de octubre a diciembre, y estimaciones que ubican el total anual en torno a los 1.000 eventos bajo la categoría de turismo de reuniones.

En el desglose del sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), los congresos y convenciones concentraron aproximadamente el 87% de la actividad, mientras que las ferias y exposiciones representaron alrededor del 12,5% del total de eventos vinculados a reuniones. A partir de estas cifras, Mar del Plata ratifica su lugar como sede preferencial para encuentros profesionales, científicos y corporativos.

El calendario deportivo también tuvo peso en la agenda 2025. La ciudad volvió a destacarse como sede de eventos de convocatoria masiva, entre ellos la final de los Juegos Bonaerenses, que reunió a más de 30.000 participantes en octubre, y los Juegos Deportivos Nacionales Evita, con más de 8.000 atletas de todo el país compitiendo en 36 disciplinas.

A esto se sumaron numerosas competencias atléticas, como la Maratón de Mar del Plata, que aportaron una cantidad adicional de eventos al cronograma anual.

La evolución de los números confirma una tendencia ascendente. En 2023 se habían registrado918 eventos, cifra que creció a983 en 2024 y que se espera vuelva a incrementarse en 2026. Desde el sector público y privado se señala que uno de los factores centrales de este crecimiento es la estrategia de promoción orientada a la desestacionalización, con el turismo de reuniones como eje. Los datos oficiales consolidados correspondientes a 2025 serán publicados en los informes institucionales durante 2026.

De cara al próximo año, Mar del Plata ya cuenta con una agenda 2026 ampliamente confirmada. Tras un 2025 de alta actividad, la ciudad apuesta a eventos internacionales de gran escala y a encuentros científicos de relevancia.

En el plano deportivo, 2026 se perfila como un año destacado con la realización de los International Maxi Games, que se desarrollarán del 24 de noviembre al 4 de diciembre. Se trata del evento más importante previsto, con la participación estimada de más de 15.000 atletas de 60 países, que competirán en más de 30 disciplinas destinadas a deportistas mayores de 30 años.

En el segmento de congresos y convenciones, Mar del Plata continuará siendo un punto de referencia para reuniones científicas y profesionales. Entre los encuentros confirmados se destacan el XII Congreso Mundial de Biodanza, que se realizará del 26 al 29 de noviembre en el NH Gran Hotel Provincial y espera recibir a más de 2.500 participantes de distintos países; el regreso del 34º Congreso Internacional de Psiquiatría y Salud Mental (AAP), previsto del 11 al 13 de noviembre en el Sheraton Mar del Plata Hotel; y la realización por primera vez en la ciudad de la XXI Reunión Argentina de Ornitología, del 4 al 7 de agosto.

La agenda 2026 se completa con eventos vinculados a ferias, exposiciones y cultura, entre ellos el 40º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, la 8ª edición del Encuentro Ferretero, programada del 10 al 12 de abril en el NH Gran Hotel Provincial, y la Expo Automotriz 2026, cuya fecha será confirmada próximamente.

