Mar del Plata ¡de fiesta! Llega la Expo Celebrar 2025

El evento que convocará a decenas de pymes y empresas marplatenses, promete ser una inspiración para aquellos que busquen nuevas experiencias para sus festejos

Se acerca fin de año y fiestas de todo tipo y tamaño invaden las agendas de grandes y chicos. ¿Cómo hacer que cada una sea una experiencia diferente? Con el fin de acercar opciones, soluciones y sobre todo lograr que se conviertan en momentos inolvidables, con entrada libre y gratuita, pymes y empresas marplatenses serán parte de “Expo Celebrar 2025”, el próximo domingo 9 de noviembre en el espacio Piaggine Sur (Avenida de los Trabajadores 3909), frente a Punta Mogotes.

Desde las 14 hrs, distintos proveedores de servicios y productores para la realización integral de eventos mostrarán todas sus ofertas para los que están planificando una boda, cumpleaños de 15, recibidas, aniversarios, reuniones sociales, empresariales, o el evento que se te ocurra.

Gestores de salones, diseñadores, catering, tecnología, fotógrafos, cotillón, papelería (tarjetas e invitaciones), souvenirs, arreglos florales, peinados, entretenimientos y shows, se darán cita en un entorno profesional y creativo, con tendencias y profesionales marplatenses talentosos.

En esta primera edición se buscará celebrar la creatividad y la unión como así también darle visibilidad a los emprendedores del rubro e inspirar a quienes sueñan con crear momentos únicos.

Para más información @grupopiaggine (PERFIL DE INSTAGRAM)

Comentarios

comentarios