Mar del Plata desde las alturas: abren las inscripciones para una nueva visita guiada a la Torre de Pompeya

El sábado 13 de junio se realizará un recorrido histórico por la emblemática Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya. La actividad incluye el ascenso a la torre, una muestra de arte y café de cierre.

La comunidad marplatense y los turistas tendrán una nueva oportunidad de descubrir los secretos de uno de los puntos más icónicos de la ciudad. El próximo sábado 13 de junio a las 16:00 hs, se llevará a cabo una visita guiada especial a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya, una manzana declarada patrimonio histórico que guarda relatos fundamentales sobre la identidad local.

El itinerario invita a los participantes a sumergirse en la historia y el valor arquitectónico del lugar, recorriendo rincones que fueron testigos de acontecimientos clave en la vida de los vecinos de Mar del Plata. El punto culminante de la experiencia será el ascenso a la Torre, desde donde se puede disfrutar de una de las vistas panorámicas más completas y singulares de la ciudad.

Como broche de oro, la jornada finalizará con una muestra de cuadros y un momento compartido de café, ideal para intercambiar impresiones sobre el recorrido.

Inscripciones y contacto

La actividad cuenta con un valor accesible y requiere inscripción previa, ya que los cupos son limitados. Para asegurar un lugar, los interesados deben completar el formulario cuyo link de inscripción se encuentra disponible en el perfil de Instagram @camino_hacia_la_torre (también disponible en Facebook).

Asimismo, la organización informó que se habilitará una instancia de inscripción presencial con fecha a confirmar próximamente. Para consultas directas o mayores detalles, está disponible la línea de WhatsApp al 2235987570.

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