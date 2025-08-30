Mar del Plata disfrutó de una nueva edición del Enduro de Invierno

La competencia de motos y cuatriciclos finalizó con una multitudinaria convocatoria a pesar del adelantamiento del cronograma por cuestiones climáticas. Una vez más, la ciudad vuelve a posicionarse como epicentro del motociclismo internacional y del turismo deportivo en todo el país.

Luego de dos jornadas a pura competencia de motociclismo y cuatriciclos de alto nivel, finalizó el Enduro del Invierno (EDI) en las playas del Norte de Mar del Plata. Esta nueva edición debió adelantar su cronograma un día debido a cuestiones climáticas, desarrollándose viernes y sábado.

En la categoría motos, el británico Todd Kellett se coronó como el gran ganador de la carrera, mientras que el belga Cyril Genot quedó en el segundo puesto y el francés Milko Potisek completó el podio. Mientras que en ATV (cuatriciclos) el podio fue conformado por tres argentinos: el ganador fue Martín Gramigna, Santiago Caliendo en segundo lugar y Lucas Estomba en el tercer puesto.

De esta manera, Mar del Plata vuelve a consolidarse como epicentro del motociclismo internacional y del turismo deportivo en todo el país con la participación 400 pilotos de más de 20 categorías de motos y cuatriciclos quienes compitieron en un circuito único de 4.2 kilómetros sobre la arena ubicado entre La Perla y Puerto Cardiel.

Bernardo Martín, presidente del Ente de Turismo y Cultura (EMTURyC) destacó “la enorme cantidad de asistentes, tanto turistas que visitaron la ciudad como vecinos, que disfrutaron de dos jornadas a pura competencia de primer nivel. A pesar del clima, tuvimos otro Enduro de Invierno exitoso. Además de las pruebas, las competencias y los shows musicales, destacamos la presencia de emprendedores locales con más de 200 participantes y más de 40 foodtrucks que es muy importante para la ciudad”.

El productor general comercial del evento, Josi Zen, afirmó: “Estamos muy felices con un fin de semana increíble que superó nuestras expectativas con un podio 100% extranjero en motos. El tiempo nos acompañó, al igual que el año pasado, con una estratégica decisión de adelantar las competencias y hacer las dos carreras del Mundial durante el sábado. Pudimos llevar adelante un evento con total éxito”.

Además de la acción en pista, el evento incluyó el Monster Energy Freestyle Show, foodtrucks, shows en vivo, entre otros atractivos como la presencia de emprendedores locales y la venta de productos locales. Al respecto, Selena Marinelli, directora de Empleo, Economía Social y Formación para el Trabajo de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon, informó que participaron más de 200 emprendedores con un balance de ventas muy positivo, y que tuvo como destacada la primera venta en dólares por parte de un visitante francés que compró una maceta pintada a mano.

