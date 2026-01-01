Mar del Plata, entre el verde y el rojo: un mapa que mide la calidad de vida

Un estudio del CONICET pone números a los contrastes urbanos y expone dónde mejorar servicios e infraestructura

En diálogo con «Pasen y Vean», programa que se transmite de 9 a 13 horas por LU9 Mar del Plata, charlamos con Alejandro Zunino, investigador principal del CONICET en informática, respecto a un informe que permite medir con precisión la calidad de vida en las ciudades y que vuelve a poner bajo la lupa los contrastes de Mar del Plata.

Zunino explicó que el trabajo surge de una inquietud compartida por equipos interdisciplinarios, en especial geógrafos, que buscaron «medir y poner en número esas percepciones que uno tiene viviendo en la ciudad». Sensaciones cotidianas -como vivir frente a una plaza o junto a un basural- se transformaron en variables cuantificables: acceso a cloacas, servicios públicos, infraestructura, calidad ambiental y obra pública.

Un índice que traduce percepciones en datos

El investigador detalló que todas esas variables se integran en un índice que se representa en mapas de colores. «Se les puso numeritos que permiten cuantificar con enorme precisión cómo es esa calidad de vida», señaló. El resultado es una herramienta visual clara, donde los verdes indican mejores condiciones y los rojos advierten déficits.

Según Zunino, este tipo de información busca «despertar al decisor, al empresario o al intendente» para orientar políticas públicas y planificar inversiones que mejoren las condiciones urbanas.

La costa, en verde; la periferia, en alerta

Al referirse puntualmente a Mar del Plata, el investigador indicó que hay sectores con valores muy altos. «La zona costera es altísima y se ve en los verdes intensos», afirmó, con registros cercanos a 8 o 9 puntos, mientras que otras ciudades del país, como Tandil, incluso se aproximan al 10.

Sin embargo, la situación cambia al alejarse de los centros urbanos. «Donde uno se aleja de esos centros, el índice empieza a caer», explicó, principalmente por la falta de servicios básicos, problemas ambientales, inundaciones o inseguridad. La comparación entre la costa y barrios periféricos sin cloacas ni asfalto deja en evidencia las desigualdades internas de la ciudad.

Densidad, superficie y lectura del mapa

Zunino también aclaró que el tamaño de las áreas en el mapa responde a la densidad poblacional. En el centro, los sectores son pequeños porque concentran mucha población, mientras que en la periferia las áreas son más extensas. «La forma más fácil de apreciarlo es con los colores», resumió, destacando que muchos vecinos reconocen rápidamente las causas de los valores bajos: cercanía a basurales, zonas inundables o altos niveles de inseguridad.

Una herramienta para decidir

El investigador remarcó que los datos provienen del INDEC y de relevamientos específicos, y que ya han sido utilizados tanto por gobiernos como por el sector privado. «Ha sido muy demandada por gobiernos para la toma de decisiones», señaló, y recordó que versiones anteriores del índice se usaron incluso en el mercado inmobiliario y en ciudades turísticas que buscan mejorar su posicionamiento.

La entrevista dejó una conclusión clara: las herramientas para planificar están disponibles. Como síntesis, la responsabilidad, a partir de estos diagnósticos, pasa a ser ejecutiva.

El mapa funciona, en definitiva, como un termómetro urbano: mide la «temperatura social» de cada barrio y señala con precisión dónde es urgente intervenir para mejorar la calidad de vida de los marplatenses.

Fuente: LU9

