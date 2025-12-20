Mar del Plata mantiene el beneficio de Zona Fría: “Si nos quitaban el descuento de 50%, las facturas iban a ser impagables”

Mar del Plata continuará siendo considerada zona fría para el servicio de gas, por lo que los usuarios mantendrán los descuentos del 30% y 50% en las facturas, en el marco de la ley que establece este beneficio para regiones con bajas temperaturas.

La Cámara de Diputados rechazó la eliminación del beneficio que planteaba el gobierno de Milei. “Seguimos siendo zona fría, votaron para que no nos quiten este beneficio. Estamos contentos, ha sido el trabajo de muchas personas”, afirmó Marisa Sánchez, titular de la Liga de Consumidores, Usuarios y Amas de Casa, en diálogo con el noticiero de Canal 8.

La referente señaló que la continuidad del régimen resulta clave frente al actual contexto tarifario. “No nos van a quitar el beneficio del 30 ni del 50 por ciento. Si nos quitaban el descuento, las facturas iban a ser impagables porque están llegando con aumentos y la quita de subsidios”, sostuvo.

Desde la Liga de Amas de Casa expresaron su satisfacción por la permanencia del estatus de zona fría y remarcaron que se trata del resultado de un trabajo sostenido y del compromiso de distintos actores que impulsaron la importancia de sostener este esquema de protección para los hogares. Advirtieron además que, sin estos descuentos, el costo del gas sería difícil de afrontar para muchas familias.

En cuanto al servicio eléctrico, la situación presenta diferencias. Las autoridades recordaron que es necesario reinscribirse en el OCEBA (Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires) para no perder el beneficio de la tarifa social, cuyo vencimiento está previsto para el 1° de enero de 2026 para quienes no realicen el trámite.

La reinscripción o la actualización de datos puede realizarse a través del sitio web www.oseba.gba.gob.ar

y es considerada fundamental para continuar accediendo a la tarifa social de la electricidad, en el marco de los cambios impulsados por la Secretaría de Energía de la Nación, que establece solo dos segmentos de usuarios: subsidiados y no subsidiados.

