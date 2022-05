«Mar del Plata no es amigable con el celíaco»

Lo expresó la titular de la filial local de la Asociación Argentina de Celiaquía, Alejandra De la Riva, en el marco de la corre caminata que se realizará este domingo desde Plaza España.El 5 de mayo se celebró el día Internacional de la Celiaquía una enfermedad que, aunque tuvo grandes avances, aún falta mucho para poder garantizar opciones libres de gluten. Alejandra De la Riva, titular de la filial local de la Asociación Argentina de Celiaquía, dialogó con este medio en el marco de la corre caminata que se realizará este domingo en Plaza España.“El 5 de mayo se celebró el día Internacional de la Celiaquía y este es un modo de celebrar el estar acompañados. Esto fue organizó el Sindicato de Comercio Zona Atlántica y saldremos a caminar este domingo a las 9 de la mañana en Plaza España. Para poder ser parte pueden ingresar mediante la página del sindicato o nuestras redes sociales. Se pide una pre inscripción y pedimos un alimento libre de gluten para donarlo a las familias vulnerables”, explicó Alejandra a El Marplatense.Respecto a los avances en la ciudad, la titular de la filiar, remarcó que “en Mar del Plata hay mucha producción apta para celíacos y se han instalado fábricas en el Parque Industrial, en la ciudad no hay tantos problemas, pero sí cuando salimos unos kilómetros. En la pandemia logramos que se habilite el laboratorio de alimentos libre de gluten, esto hace que sea más fácil para los productores analizar los alimentos a la ciudad y no tener que trasladarlos a la ciudad de La Plata, además de ser una fuente de trabajo”.“Lo que siempre queda paralizado son los restaurantes, aquí no hay menús aptos para celíacos ni autorizados por bromatología, esto sería interesante que se pudiera desarrollar simplemente porque Mar del Plata es una de las principales ciudades turísticas del país y no es amigable con el celíaco, no podemos sentarnos en ningún restaurant y estar seguros del menú que estamos comiendo”, agregó.SÍNTOMASAsimismo, se le consultó la forma de detectar esta enfermedad: “Los síntomas son muy vareados y por este motivo muchas veces se hace tan difícil detectarlo a tiempo. En los más chicos podemos tener diarreas crónicas, que no crecen, cabello débil, uñas quebradizas. En las personas adultas esto se agudiza y hay abortos espontáneos, anemias reiteradas, por eso cuando hay un síntoma reiterado que no encuentran solución hay que pensar en celiaquía, entre otros. Siempre tenemos que tener presente que el celíaco es una persona desnutrida que come y no absorbe los nutrientes”.Fuente: El Marplatense

Comentarios

comentarios