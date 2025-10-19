Mar del Plata para la historia: terminó arriba en el medallero de los Bonaerenses

En la final desarrollada en nuestra ciudad, la delegación de General Pueyrredon cosechó 84 preseas

General Pueyrredon volvió a consagrarse campeón de los Juegos Bonaerenses, luego de cuatro años, con un total de 84 medallas entre Deportes y Cultura. Fueron 36 de oro, 21 de plata 27 de bronce.

En la última jornada de la trigésima cuarta edición, la delegación local sumó tres oros que dejaron al municipio local en lo más alto del medallero, dos de ellas contra Partidos directos como en Boccia ante el representante de Almirante Brown y en Voley tras vencer a su par de Lomas de Zamora.

En los últimos años el partido de General Pueyrredon tuvo un excelente rendimiento: en 2019 fue 4º, campeón en 2021, en 2022 otra vez 4º, en 2023 subcampeón y quinto en 2024.

El escolta en el medallero fue Almirante Brown, con 36 de oro, 16 de plata y 9 de bronce y el podio lo completó Lomas de Zamora con 36 de oro, 14 de plata y 14 de bronce.

La disciplina que más medallas tuvo fue natación pcd con 12 de oro, 3 de plata y 1 de bronce. Después le sigue el atletismo con 5 de oro, 4 de plata y 4 de bronce y en tercer lugar el atletismo pcd con 4 de oro, 3 de plata y 2 de bronce

Este sábado, en el cierre, se cosecharon tres de oro: Boccia +19 BC4 Fabian Gancedo ganó 6-2 a Rodrigo Navarro de Ensenada, Voley sub sub 15 ganaron 2-0 a Lomas de Zamora y Boccia sub 18 BC2 Román Colman ganó 8-1 a Mauro López de Almirante Brown.

También cinco de plata: Tenis sub 14 dobles Vicente Municoy / Gianluca Roisman perdió 2-0 ante San Isidro, Padel sub 14 Joaquin Iannino / Ramiro Cerruti cayeron por 2-0 ante la dupla de Las Flores y Basquet 3×3 sub 16 perdieron 19-17 ante San Fernando. Además Padel Única Libre Amelia López / Celia Cortes cayeron en la final 2-0 ante Teresa Fabbiani / Ana Perroni de Coronel Suárez y Voley sub 15 perdió 2-0 ante La Plata. Finalmente, fueron tres preseas de bronce: Voley sub 17 vencieron 2-0 a La Plata, Boccia +19 BC2 superó por 7-2 a Juliana Herrera de Rauch y Rugby 7 ganaron 5-0 a Junín.

