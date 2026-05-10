Mar del Plata: Prefectura denunció a dos deportistas náuticos por poner en riesgo su integridad física y la de rescatistas

Dos hombres que ingresaron al mar para practicar parawing, ignoraron una alerta meteorológica vigente y fueron denunciados por la Prefectura Naval Argentina tras poner en riesgo su propia vida y la de los rescatistas que debieron acudir en su auxilio.

La prefectura Naval Argentina asistió a dos deportistas que habían zarpado al mar y no podían regresar a la costa, los mismos ignoraron las prohibiciones debido a las extremas condiciones climáticas, por lo que la Fuerza denunció su actuar. El hecho ocurrió a la altura del Torreón del Monje.

El hecho inició cuando efectivos del Centro de Gestión de Tráfico Marítimo local, recibieron un llamado de un empleado de un club náutico indicando que dos hombres que partieron para realizar travesías con tabla tipo parawing no podían retornar a la orilla, a la altura del Torreón del Monje.

Inmediatamente la Autoridad Marítima nacional activó un protocolo de emergencia que incluyó el despliegue de una embarcación semirrígida y patrulleros terrestres, mientras se alistaba el Guardacostas «Río Luján» para intervenir en caso de un rescate mayor.

Al arribar al lugar, fueron recibidos por efectivos de la Prefectura, quienes verificaron que los dos hombres de 53 y 47 años se encontraban en buen estado de salud, por lo que no fue necesario requerir atención médica.

Una vez que cesó la emergencia, el riesgo real lo enfrentó el personal de rescate. Tras finalizar la asistencia, la embarcación de la Institución debió navegar en medio de ráfagas intensas y un oleaje severo para retornar a su base, superando maniobras críticas que pusieron en peligro tanto a la dotación como al medio fluvial empleado.

Debido a que ambos individuos ignoraron las prohibiciones de navegación por el fenómeno de ciclogénesis, poniendo en riesgo su vida y la de los efectivos, intervino la Unidad Fiscal de Mar del Plata. El fiscal de turno dispuso que se tomen declaraciones testimoniales y se eleven las constancias del despliegue de medios.

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