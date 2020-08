Mar del Plata retrocederá a fase 3 y cerrarán numerosas actividades

Así lo confirmaron autoridades municipales. Será a partir de este sábado y por 10 días.

Autoridades municipales confirmaron que Mar del Plata retrocederá a fase 3, luego del abrupto aumento de casos de la última semana.

De esta manera, la mayoría de las actividades habilitadas tendrán que cerrar a partir del sábado por 10 días.

El sector gastronómico, gimnasios, indumentaria no podrá abrir sus locales como tampoco habrá ningún tipo de actividad deportiva ni obras. Si habrá servicio de take away.

Las actividades recreativas solo podrán hacerse a 500 metros.

El municipio de General Pueyrredon decretó que Mar del Plata vuelva a fase 3 luego del exponencial aumento de casos.

Actividades permitidas

actividades declaradas esenciales

industria

Bancos

cobranza de servicios e impuestos

peluquerías

gastronomía para llevar y a domicilio

comercios de cercanía no esenciales

comercios de cercanía ropa, juguetes > sin ingreso de clientes

profesionales

agencias de loteria

mudanzas

lavadero de autos (solo para esenciales)

obra privada (solo obras de infraestructura energéticas, excavación, apuntalamiento y demolición)

salidas a 500 mts del domicilio

No permitidas

obra privada

gastronomía de salon

actividades religiosas

actividades deportivas (a revisar res 2093 pba)

gestores

centros comerciales (shoppings, ferias comunitarias, galerías.)

servicio doméstico

ferias a cielo abierto

gimnasios

actividades culturales

danzas

Fuente: mardelplata.telefe.com

Montenegro: «Es una situación antipática, pero tiene que primar mi responsabilidad en el cuidado de la salud»



El intendente Guillermo Montenegro brindó una conferencia a través de la plataforma Zoom y detalló la decisión de volver a Fase 3. El decreto sería publicado este viernes.

El intendente Guillermo Montenegro realizó una conferencia de prensa de forma virtual para brindar detalles sobre la decisión de volver a Fase 3 y explicar el alcance de esta medida para los sectores comerciales, así como para las actividades deportivas y recreativas.

«Anticipamos el lunes que estábamos frente a una situación de transmisión comunitaria. Analizando la situación sanitaria en general, no pensando ni que estamos cerca de un colapso ni situación similar, si no que, si no se toman medidas, puede complicarse en el futuro. Cuando abrimos actividades hicimos la salvedad que no tendríamos problemas de volver para atrás», explicó Montenegro.

El jefe comunal afirmó que la decisión fue suya y ya fue comunicada a las autoridades del gobierno bonaerense. Los fundamentos fueron «el aumento de casos, el haber decretado que el lunes estábamos frente a una situación de transmisión comunitaria y evitar una situación de complejidad en el sistema sanitario». Retroceder de fase, «es la mejor forma en esta oportunidad para frenar la circulación de la gente, que es frenar la circulación del virus».

En cuanto a los controles, Montenegro aseguró que hay una responsabilidad que cada uno debe asumir, ya que no se verificará domicilio por domicilio si se está cumpliendo con los protocolos. «Se apela a la responsabilidad individual. Sabemos lo que tenemos que hacer. Se van a aumentar las áreas de control en el espacio público y los locales. Seguimos siendo estrictos con eso, por estos diez días el espacio publico no va a ser un lugar donde se generen encuentros, salvo la salida recreativa a 500 metros de tu casa», añadió al respecto.

«No estamos cerca del colapso, ha ocurrido en lugares que lo que entra en estrés es el recurso humano, por lo que hay que tener un plan de contingencia si eso ocurre para no generar estrés en el sistema. Es una situación difícil, la semana más crítica que tuvimos en la pandemia hasta ahora en la ciudad. Tomamos esta decisión pensando en cómo generar una respuesta al no avance del virus», puntualizó.

Por último, consideró que sería hacer «futurología» afirmar o no que este sea el pico de la pandemia en Mar del Plata.

«Esta situación tenemos que controlarla y esta es la mejor decisión. El lunes me fui de casa porque tengo un bebe de 10 días, los mellizos de un año y medio y porque ando por todos lados. Al entender que hay circulación comunitaria en al ciudad me puedo contagiar, y si lo hago puedo contagiar a mi familia. Uno de los mayores problemas que tenemos son las reuniones sociales, es un foco de contagio y de repetición demasiado alto. Pedimos que nos ayuden», concluyó.

Fuente: elmarplatense.com

