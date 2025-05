Mar del Plata se consolida como destino líder en turismo de reuniones: es la ciudad del interior con más eventos

En el Ranking Icca se posiciona como la segunda localidad del país en la realización de importantes congresos y convenciones internacionales, solo por detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La directora del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), Valeria Méndez, está en la IMEX 2025 de Frankfurt, Alemania, la Feria de Turismo de Reuniones más importante del mundo, donde tiene un lugar dentro del stand de Argentina y está presentando por primera vez la marca Visit Mar del Plata.

En ese marco, hoy se anunció el Ranking Icca (International Congress and Convention Association), donde Argentina se posicionó en el quinto puesto a nivel Latinoamérica.

En el plano nacional, Mar del Plata fue reconocida como la segunda ciudad del país en organización de eventos internacionales, solo detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba): es decir, la primera del interior del país.

Informe del Icca del 2024.

«Este reconocimiento internacional reafirma el trabajo conjunto del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) y el sector privado, especialmente junto al Mar del Plata Convention and Visitors Bureau, para posicionar a Visit Mar del Plata como una marca sólida en el turismo de congresos, convenciones, eventos y reuniones de alcance internacional«, expresaron desde el Municipio.

Además, durante esta misma jornada se celebró una nueva conquista para la ciudad: Mar del Plata fue elegida como sede del “Annual Meeting of the Working Group on Fishing Technology and Fish Behaviour ICES – FAO”, que se realizará en mayo de 2026. Esta será la primera vez que este congreso se realice en Sudamérica.

Ránking de organización de eventos internacionales en Argentina.

La postulación fue realizada en conjunto por el Emturyc y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep). Los representantes del Programa de Desarrollo de Artes de Pesca y Métodos de Captura, los ingenieros Ricardo Roth y Franco Rubio, viajaron a Sicilia, Italia, donde presentaron la candidatura de la ciudad con el apoyo de la Dirección de Turismo de Mar del Plata.

«Estos logros refuerzan el compromiso de Mar del Plata por seguir creciendo como un destino estratégico para eventos internacionales de alto nivel, con una oferta profesional, infraestructura de calidad y una identidad única que combina ciencia, turismo y desarrollo», indicaron.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios