Mar del Plata sumó 93 prefectos y esperan otros 50: cuáles son los tres barrios en los que se mueven

El Ministerio de Seguridad envió 93 nuevos prefectos a Mar del Plata. Podrían venir otros 50. Detalles del plan para mejorar los índices delicitivos.

La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich anunció junto al intendente Guillermo Montenegro la implementación en Mar del Plata del Plan 90/10 y en ese marco se anticipó la llegada de más fuerzas federales a la ciudad para reforzar la seguridad. Aquella conferencia fue en febrero y desde entonces se hablaba de avances, pero los refuerzos no se veían.

Tal vez por esa razón, el desembarco de fuerzas federales que se dio en los últimos días se realizó sin anuncios. «No quisimos hacer ni acto, ni anuncio. Pero están llegando», confirmaron fuentes de la cartera de seguridad que conduce Bullrich.

Hasta el momento, según pudo confirmar, llegaron 93 efectivos de la Prefectura Nacional Argentina quienes ya realizan tareas operativas. Desde la cartera anticiparon que podrían llegar otros 50 en los próximos días.

En la última semana comenzaron a verse en distintas zonas de Mar del Plata, entre ellas La Peatonal. Sin embargo, la tarea principal de los prefectos está centrada en tres barrios: San Martín, Libertad y Centenario. Las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, en coordinación con las áreas municipales y provinciales correspondientes, analizaron las estadísticas de delitos y el mapa de la delincuencia y así se definieron las tres zonas donde se reforzó especialmente la presencia de efectivos federales.

Presencia oficial en Mar del Plata

La Secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, visitó este sábado las instalaciones de Prefectura Mar del Plata, donde fue recibida por el Jefe de la dependencia, Prefecto Mayor José Cristian Abel Vigano, y dialogó con autoridades del Operativo de Seguridad Mar del Plata.

Acompañada por el Director de Fiscalización y Despliegue Territorial, Gustavo Jara, Monteoliva mantuvo un encuentro con personal superior y subalterno de esta Prefectura, como así también con referentes de la Estación Aérea Mar del Plata (EAMP) y del OSMP, con quienes dialogó acerca de las diversas tareas que realizan a diario.

Asimismo, autoridades del Operativo Seguridad Mar del Plata le brindaron a Monteoliva precisiones del refuerzo de 93 efectivos que recibieron la semana pasada, lo que elevó a 302 el número total del personal en la ciudad.

Por último, la Secretaria de Seguridad Nacional se comprometió a continuar con estas visitas que generan mesas de trabajo para fomentar la colaboración y el intercambio de ideas para desarrollar la toma de decisiones eficaces basadas en la información y el trabajo en conjunto.

Fuente: Mi8

