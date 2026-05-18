Mar del Plata vuelve a los 0º C: cómo estará el clima este lunes 18 de mayo

El inicio de semana llegará con una mañana muy fría, aunque una tarde agradable, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este lunes 18 de mayo será una jornada muy fría en Mar del Plata, ya que está pronosticado que la temperatura mínima sea de 0º C.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia y con viento del oeste entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Ya en la tarde, las condiciones mejorarán con cielo despejado, temperatura de 16º C y viento también del oeste, aunque con velocidades algo más intensas, de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la noche, el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura cercana a los 7º C, sin lluvias en el horizonte y viento del oeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Así, la ciudad tendrá un arranque de semana con aire bien frío a primera hora, pero con condiciones estables y agradables en el resto de la jornada.

Fuente: Mi8

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