Mar del Plata ya tiene 90% de reservas hoteleras para el fin de semana largo de Carnaval

El titular del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emtur), Diego Juárez, aseguró que la ciudad registra “un 11 por ciento más de reservas que el año pasado” de cara al fin de semana largo de Carnaval y precisó que el nivel de reservas hoteleras ya alcanza el 90 por ciento.

“El balance de la temporada es muy positivo”, afirmó el funcionario, quien destacó que Mar del Plata encabeza el sistema de búsquedas para el próximo fin de semana largo.

Según detalló Juárez, durante diciembre y enero arribaron a la ciudad más de 2 millones de turistas, en una temporada que —remarcó— mostró un cambio en los hábitos de viaje. “El turismo cambió. Ahora vienen por fin de semana, ya no por estadías largas de 15 días”, señaló.

El funcionario subrayó que la juventud fue protagonista en el verano 2026 y celebró la recuperación de ese segmento etario que, en años anteriores, había optado por otros destinos. “Recuperamos el público joven”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que muchos de los visitantes eligen la zona sur para salir por la noche y estimó que el consumo promedio ronda los 150 mil pesos por persona por noche en ese circuito.

Juárez también destacó que los precios “se mantuvieron en un esfuerzo titánico de los empresarios” del sector y aseguró que la ciudad ofrece alternativas gastronómicas accesibles. “En Mar del Plata podés comer por 20 mil pesos”, afirmó.

Fuente: Ahora Mar del PLata

