Marazzo presentó los papeles para ceder la marca Casa del Puente, pero no renuncia

La directora del Museo Casa sobre el Arroyo, Magalí Marazzo, presentó este viernes la documentación para ceder al municipio las marcas que registró ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inpi) Casa del Puente y Casa sobre el Arroyo. No obstante, desde el Ejecutivo local señalaron que no presentó la renuncia.

Así lo confirmaron fuentes municipales, quienes recibieron todos los papeles firmados por la propia Marazzo en los cuales especifica que cede las marcas registradas (cinco categorías por cada denominación) a nombre de la Municipalidad de General Pueyrredon.

La decisión de Marazzo llega un día después de que el gobierno de Guillermo Montenegro se opusiera formalmente a que el Inpi apruebe el registro de las marcas Casa del Puente y Casa sobre el Arroyo a favor de la funcionaria municipal.

Según señalaron desde la comuna, lo que hizo este viernes ella debió hacerlo el jueves por la mañana y ante la falta de respuesta decidieron iniciar el trámite formal para recuperar las marcas.

De esta manera, si bien la presentación de Marazzo de la documentación firmada ante escribano público allana el camino, las fuentes consultadas por Mi8 indicaron que el organismo nacional de todos modos debe resolver el planteo de oposición realizado.

¿RENUNCIA?

Con el conflicto por las marcas encaminado, ahora queda por resolver la cuestión de la salida de la funcionaria. Guillermo Montenegro ya le pidió la renuncia a Magalí Marazzo, pero hasta el momento no la presentó.

Marazzo es actualmente directora dentro de la órbita de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano y como todo cargo político su renuncia siempre está a tiro de una decisión del intendente.

No obstante, la funcionaria resiste la presentación de la renuncia, debido a que está convencida de que no cometió ninguna irregularidad y que su accionar fue con el objeto de preservar la marca Casa del Puente y Casa sobre el Arroyo y que ningún particular pueda registrarla.

Más allá del cargo político, Marazzo es empleada de planta municipal por lo que volvería a ese puesto en caso de que oficialice su salida del gabinete.

“Si no la presenta hay que iniciar todo un procedimiento que puede incluir la realización de un sumario administrativo por su cargo en planta permanente. A su vez, su cargo no es una dirección constante, sino que tiene fecha de vencimiento, por lo que se está analizando toda la parte legal, pero la decisión está tomada”, señalaron desde el Ejecutivo.

FUENTE: Canal 8 Mar del Plata

