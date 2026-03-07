Mardel Jam Fest 26: Equinoxio, The Turners y Gintonic en Villa Victoria Victoria

Mar del Plata vivirá una nueva experiencia cultural con la llegada de Mardel Jam Fest 26, un festival de música en vivo que combinará la potencia del rock con un fuerte compromiso ambiental y social.



El evento se realizará el sábado 14 de marzo desde las 17:00 horas.

Las entradas ya se encuentran disponibles de manera online a través de articket.com.ar o en efectivo en la boletería de Villa Victoria (Matheu 1851 – Mar del Plata de martes a domingo de 15:00 a 19:00). Los menores de 6 años podrán ingresar sin abonar entrada.

Un line-up de alto impacto encabezado por:



Equinoxio – Tributo a Red Hot Chili Peppers

The Turners – Tributo a Arctic Monkeys

Gintonic – canciones de Oasis

La jornada promete una tarde cargada de energía, clásicos inolvidables y un clima festivo pensado para todo público.

Equinoxio – Tributo a Red Hot Chili Peppers: el explosivo tributo a Red Hot Chili Peppers, continúa consolidándose como una de las propuestas más potentes y fieles al espíritu de la legendaria banda californiana. Con una puesta en vivo cargada de energía, precisión musical y actitud funk-rock, el grupo recrea la experiencia RHCP con un enfoque profesional y profundamente pasional.

En esta nueva etapa, Equinoxio suma percusión en vivo, incorporando matices rítmicos inspirados en la era más latin-funk de RHCP, lo que eleva aún más la propuesta sonora y la intensidad del show.

A lo largo de su recorrido, la banda se ha presentado en escenarios de la Costa Atlántica, Buenos Aires y Rosario, ampliando su alcance y consolidando una base de seguidores en crecimiento. En 2024, Equinoxio fue nominada a los Premios Estrella de Mar, reafirmando el impacto de su propuesta artística.

The Turners – Tributo a Arctic Monkeys: desde Buenos Aires llega The Turners, reconocidos por ser uno de los tributos a Arctic Monkeys más destacados de Sudamérica. Han sido invitados a presentarse en Inglaterra y elogiados por el propio entorno del management de la banda original.

En 2022 se presentaron en el mítico Cavern Club de Liverpool y en la ciudad de Londres, consolidando un show que se destaca por la potencia sonora y el notable parecido de su frontman con Alex Turner.

Gintonic – canciones de Oasis: es el proyecto acústico con el que Andrés Testa, cantante y músico con más de dos décadas de trayectoria, rinde homenaje a Oasis.

Desde 2025, bajo su alter ego Gintonic, propone un recorrido íntimo y potente por la obra de la icónica banda británica, en un formato acústico pensado tanto para fans declarados como para quienes todavía no descubrieron que lo son.

El festival se desarrollará en los jardines de Villa Victoria, uno de los escenarios naturales y culturales más emblemáticos de Mar del Plata, aportando un marco único para disfrutar de la música al aire libre. Además, el predio contará con espacios gastronómicos que ofrecerán una variada propuesta para acompañar la jornada.

Green Village: música y conciencia ambiental



Uno de los grandes diferenciales de Mardel Jam será su ecosistema de propuestas sustentables. El festival contará con un espacio conceptual denominado Green Village, un sector pensado para promover la conciencia ambiental a través de experiencias participativas.

El espacio incluirá activaciones temáticas, selfie points y charlas informativas, entre las que se destacan:

* Charla sobre sustentabilidad a cargo del Téc. Univ. Forestal Sergio Bravo (@slbravo_ar)

* Escucha y aprendizaje sobre la importancia de las abejas para el ecosistema junto a @mielkinturray

Estas iniciativas buscan acercar al público herramientas concretas para reflexionar sobre el cuidado del ambiente y la biodiversidad.

Comentarios

comentarios