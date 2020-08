MARIANA TELLERIA REVISITA EL MUSEO MAR

Desde este viernes el Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires MAR estará disponible en sus redes la obra de la artista plástica Mariana Telleria titulada “Somos el límite de las cosas” que formó parte de la muestra “Horizontes de deseo” curada por Rodrigo Alonso en 2014.

Las imágenes recorren diferentes etapas del montaje y puesta en exhibición e integra el ciclo “Misceláneas – Pretextos inconexos de aproximación al arte contemporáneo” que reúne a figuras destacadas del archivo de la institución provincial. La obra que permaneció abierta al público hasta el 2016 sumándose también a la recordada muestra «Museo para armar- Incorporaciones» está realizada en madera, soga y lámparas incandescentes.

En referencia a su creación la autora señaló que “si no queremos que muera hay un punto de las cosas hasta donde se debe llegar; en mi obsesión por modificarlas, buscarles formas nuevas, y todo ese listado interminable de operaciones que no inventé, creo reconocer, de manera hiper intuitiva, que hasta ahí si, después ya no, el objeto se pierde. Es una sensación de casi fin lo que define ese momento. Debe existir una fórmula científica de este punto exacto. Como una especie de cenit, el punto más alto del cielo, las cosas también deben tenerlo; esquivando usos, transformaciones, naturalezas y morfologías, hay algo en ellas románticamente intocable”.

Consultada acerca de su formación y trayectoria recordó que “Nací en Rufino en provincia de Santa Fe en 1979. En 1998 me mudé a Rosario a estudiar Bellas Artes en la UNR. No terminé la carrera. Nunca asistí a talleres ni clínicas particulares, sí comparto ideas y tiempo con amigos excepcionales. Lo inesperado y todo aquello que produce información no siempre me sorprende afuera, la mayoría del tiempo lo encuentro dentro de mis búsquedas y en el registro o memoria que sedimentan esas prácticas”. Finalmente destacó que “cada una de mis ideas no nacen como hecho aislado, sino como formas o composiciones de articular y reordenar tantas cosas que están, me interpelan y no reconozco de inmediato. Y ese reconocer, esa sensación de estar confiadamente perdida hasta encontrar la dirección a la que creo tener que llegar, ese obrar innato a la historia, proceso o camino biológico personalísimo y encadenado de operar sobre el alrededor, mucha veces resulta de revisar mi propio trabajo. Así que me dejo llevar de mi propia mano”.

Entre numerosos hitos de su trayectoria cabe mencionar que el año pasado participó de la 58° Bienal de Arte de Venecia en el Pabellón Argentino con la obra «El nombre de un país» y formó parte también junto a otros artistas de BIENALSUR desarrollada en Arabia Saudita.

“Misceláneas” propone un acercamiento a distintas facetas de artistas que estuvieron en la institución desde distintos puntos de vista creativos. Allí se ponen en manifiesto el documental, el registro de una acción artística, el montaje y la puesta de determinadas obras entre otros aspectos.

Comentarios

comentarios