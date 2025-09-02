Mariano Charlier dejó de ser el entrenador de Aldosivi luego de no obtener triunfos en el Clausura

Luego de una reunión con la dirigencia del club post derrota con Boca, Charlier acordó su salida de la dirección técnica. Ahora, la Comisión Directiva busca un nuevo DT a 11 días de una «final» por la permanencia con Sarmiento de Junón

Mariano Charlier dejó de ser el entrenador de Aldosivi después de la derrota 2-0 con Boca. A nueve fechas del final del Clausura, el «Tiburón» se encuentra al borde del descenso: si la temporada terminara hoy, jugaría un partido desempate con Talleres por mantener la categoría.

Charlier mantuvo una reunión con la Comisión Directiva de Aldosivi en el que acordaron la salida, horas después de la caída con Boca como local. En su segundo ciclo en el club portuense, Charlier dirigió 17 partidos, donde obtuvo cuatro victorias, seis empates y siete derrotas (35,29% de efectividad).

Esto incluye los tres encuentros de Copa Argentina (dos empates y clasificaciones por penales con Gimnasia y Tiro de Salta y Estudiantes de La Plata y una derrota con Argentinos Juniors), donde alcanzó los octavos de final, la mejor participación de Aldosivi en su historia en este certamen.

También tuvo un interinato en la Primera Nacional 2023 luego de la salida de Gastón Coyette, donde sumó cinco empates y dos caídas.

Todavía no trascendió si Charlier se irá del club definitivamente o si volverá a su cargo de entrenador de la Reserva que ocupaba hasta que se fue Andrés Yllana y asumió la dirección técnica del primer equipo en medio del Apertura.

Mientras tanto, Aldosivi tiene más de diez días para preparar su próximo partido, debido a que habrá una pausa el próximo fin de semana por la doble fecha de Eliminatorias. El siguiente compromiso será el sábado 13 de septiembre contra Sarmiento de Junín como visitante, por la fecha 8 del Clausura. El «Tiburón» todavía no ganó en el torneo (tres empates y cuatro derrotas, donde apenas marcó un gol) y ahora le quedan nueve «finales» por la permanencia hasta que termine la temporada.

Hoy está penúltimo en la tabla de promedios y penúltimo junto a Talleres en la Tabla Anual. Al estar San Martín de San Juan último en ambas, el otro puesto de descenso está compartido entre Aldosivi y Talleres, por lo que en este momento estarían jugando un partido desempate por la permanencia en Primera.

Así está la tabla de promedios

Así está la Tabla Anual

Guillermo Farré será el nuevo DT de Aldosivi tras la salida de Charlier

La derrota ante Boca apuró la decisión por parte de la dirigencia. Por ello la institución decidió ponerse manos a la obra y buscar un reemplazante para Charlier. Guillermo Farré será el hombre que tomará las riendas del club.

El exjugador y entrenador de Belgrano, quien viene de un paso por Sporting Cristal de Perú y asumiría mañana como nuevo DT, afrontará el desafío de salvar del descenso a Aldosivi pero con un condimento especial: peleará la permanencia nada menos que con Talleres, clásico rival del Pirata cordobés.

