Mario Pergolini hizo un asistente para adultos mayores con IA y lo usa su mamá

El conductor de Otro día perdido está lanzando un sistema tecnológico con Inteligencia Artificial para ayudar a su madre no vidente y a toda la gente de la tercera edad.

Inmerso en la realidad que vive su madre de 80 años, Mario Pergolini encontró una forma de ayudar y asistir a Beatriz a través de la inteligencia artificial. El conductor creó un sistema que asistirá a la mujer que le dio la vida y que promete, además, revolucionar el mercado para siempre. «Es un amigo para el adulto mayor».

«Estoy lanzando el asistente para adultos mayores con Inteligencia Artificial, que se llama Ato. Es un desarrollo argentino que hicimos con un grupo de gente y que empezó porque mi mamá es ciega», compartió Mario, al aire de su programa en Vorterix.

«Mi mamá tenía un grave problema. Hasta que no se levantaba no sabía, por ejemplo, qué día era. Algo tan básico que no podía saber hasta que no se le acercaba un humano. Ni siquiera sabía si se despertaba en el horario en el que había que despertarse o eran las 3 de la mañana», explicó el también conductor de Otro día perdido, en el prime time de El 13, programa que vuelve al aire a fines de marzo del 2026.

«Es complicado todo eso para un adulto mayor. Y, hace un tiempo, le di un primer GPT para hablar y empezó a tener empatía. Entonces, analizamos que si nosotros podemos lograr que, si pueden acceder a esta tecnología y pueden hablar, empezamos a desarrollar un aparato que es un amigo más para el adulto«, describió, Pergolini.

TECNOLOGÍA DE PUNTA

«Y la gente que quiere cuidarlos, los hijos, también tienen accesibilidad a este aparto. Le puede decir, por ejemplo, que mañana vamos a verla.´Acordate que mañana viene Mario a verte…», le comenta. Puede hablar con el médico, también, tener todos los estudios de laboratorio en el aparato», especificó Mario, sobre algunas de las funcionalidades de la herramienta que creó.

«Si percibe que el adulto mayor no responde, tira un mensaje de alerta para sus familiares y para los servicios que la pueden ir a buscar. Ato, a un médico, le puede decir sobre el paciente cuales son las enfermedades que tiene, los medicamentos que tomó. Lo estamos terminando de armar en Estados Unidos», cerró, Pergolini.

Fuente: Diario Popular

