MARKY RAMONE’S BLITZKRIEG EN MAR DEL PLATA JUNTO A THE GARKAS Y TRISTE REALIDAD.

El legendario baterista Marky Ramone brindará un show único e inolvidable en la ciudad de Mar del Plata. La cita será el miércoles 11 de febrero – 20hs – En Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830).



Bandas invitadas: The Garkas y Triste Realidad Marky estará presentando las canciones de su último álbum “Marky Ramone’s Blitzkrieg” junto a los temas clásicos de la icónica banda de New York, homenajeando en vivo el legado de Ramones.



Entradas a la venta por sistema Articket Y puntos de venta físicos La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 – Mar del PlataCONEX: San Martín 3263 – Mar del PlataADN Store: Calle 61 N° 2813 – Necochea Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas interés