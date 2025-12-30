MarPlaneta ya tiene su line up de enero.

Música, performance, talleres y presentaciones de libros

Chauvin – Entrada libre y gratuita

MarPlaneta, el festival más importante de la Costa Atlántica, tiene su line up para el mes de enero. Música, performance, presentaciones de libros y talleres serán las principales actividades. En los próximos días se sabrá el de febrero.

Con entrada libre y gratuita, el punto de encuentro será en el Centro de Creación Chauvín el 5 y 6 de enero y el 2 y 3 de febrero de 18 a 0 hs, y los escritores serán sus protagonistas: Adrián Lakerman, Juan José Becerra, Darío Sztajnszrajber, Daniel Mecca, Guillermo Martínez, Alexandra Kohan, Martín Kohan, Hugo Alconada Mon, Jorge Fernández Díaz, Diego Sztulwark, Fabián Casas, Nicolás Artusi, Florencia Canale, Florencia Sichel, Flor Dapiaggi, Agustina Buera, Adriana Riva, Osvaldo Gross, Daniel López Rosetti, Cynthia Wila y Gabriel Rolón.

Line Up 5 y 6 de enero

5 de enero

18:00- Acreditaciones

19:00- Nico Artusi: charla y degustación de café junto al barista Jeremías Lentini.

Patio Planta Baja

19:30- Emilia Marcón: Performance y conservatorio sobre “Mis Victorias”, homenaje a Victoria Ocampo. Patio Planta Baja

20:00- Adrián Lakerman y Juan José Becerra: “Los estados de ánimos en la literatura”. Main Stage Subsuelo

21:00- Firma de libros: Lakerman – Becerra

21:00- DJ set a cargo de Ramiro Martínez- Patio Planta Baja

21:30- Darío Sztajnszrajber. “El amor más allá de la otra mitad”. (actividad gratuita con inscripción previa). Main Stage Subsuelo

22:30- Firma de libros: Darío Sztajnszrajber. Antesala Main Stage Subsuelo

23:30- Música a cargo de SOK.

6 de enero

18:00- Acreditaciones

19:00- Diego Sztulwark: “Hablemos de Kafka para entender qué nos pasa”. Main Stage Subsuelo

19:30- Florencia Canale: “El peso ignorado de las protagonistas de la historia”. Proyectroom. Primer Piso

20:00- Firma de libros Diego Sztulwark. Patio Planta Baja

20.30- Firma de Libros. Florencia Canale. Antesala Proyectroom.

20.30- Fabián Casas – Adriana Riva. Musas de libros y canciones. Acompaña Joaquín del mundo. Patio Planta Baja

21:00- DJ set. Zorra la popa. Patio planta baja.

21:30- Florencia Sichel. “La adultez en crisis ¿Por qué nos sentimos tan exigidos? Main Stage Subsuelo. Actividad gratuita con inscripción previa

21:30- Actividad “Biblioteca a la carta” a cargo de Florencia Canale. Proyectroom, Primer Piso.

21:30- Firma de libros. Fabián Casas y Adriana Riva. Patio Planta Baja.

22:30- Firma de libros. Florencia Sichel. Antesala Main Stage Planta Baja.

23:30- Música a cargo de Victoria Ve y Joaquín del mundo

Autores en febrero

Daniel Mecca – Guillermo Martínez

Alexandra Kohan – Martín Kohan

Hugo Alconada Mon – Jorge Fernández Díaz

Osvaldo Gross – Nico Artusi

Gabriel Rolón – Cynthia Wila

Florencia Dapiaggi – Agustina Buera

