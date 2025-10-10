Marplatense impulsa campaña nacional por el Día Mundial de la Salud Mental

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el abogado marplatense y coordinador en ciudadanía digital de la Fundación Metropolitana, Federico Cermelo, lanzó una nueva campaña de concientización para abordar los desafíos de la salud mental con especial énfasis en niños, niñas y adolescentes. La iniciativa cuenta con el apoyo de diversas instituciones y busca generar conciencia sobre la importancia de abordar los problemas relacionados con la salud mental de manera integral.

La campaña incluye una serie de placas informativas para difundir a través de redes sociales, así como un video interpretado por profesionales de la psicología, el trabajo social y el derecho, todos ellos oriundos de diversas ciudades y fundaciones del país, donde se resume la problemática, se brindan herramientas de ayuda y visualiza derechos.

Entre las instituciones y profesionales intervinientes se encuentra la ong Hablemos de Bullying, la Fundación Metropolitana, la ong Si nos reímos, nos reímos todxs, Método Ambar así como la marplatense Mirian Blanco, Lic. En Trabajo Social .

Un eje central de la campaña es el impacto de la hiperconectividad en la salud mental de los jóvenes. A raíz de la pandemia y el aumento del tiempo en línea, Cermelo viene observado desde hace tiempo un incremento de problemas como el estrés y la ansiedad a través de problemáticas que impactan en la salud mental como el grooming, el ciberbullying, la ludopatía digital y las estafas virtuales.

Un llamado a la acción conjunta

La campaña no solo busca informar, sino también generar un llamado a la acción. En este sentido, Cermelo hace hincapié en la necesidad de un enfoque multisectorial para abordar la salud mental.

«La salud mental no es una cuestión individual, sino un desafío colectivo que requiere la colaboración de todos, sobre todo el Estado, que no debe recortar programa, sino por el contrario, mejorarlos y ampliarlos, porque esta problemática crece día a día. afirmó Cermelo, quien agregó que «Esta campaña busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental, especialmente en un entorno cada vez más digital».

