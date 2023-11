Marplatenses viajan a hacer la VTV a otras localidades por la falta de turnos en la ciudad

La falta de turnos para hacer la Verificación Técnica Vehicular (VTV) es una realidad que los y las marplatenses viven hace tiempo. Es moneda corriente que los conductores ingresen a la página web los lunes y ya no encuentren disponibilidad.

Aunque el Municipio anunció hace unos días que no multará vehículos con VTV vencida pero que tengan un turno asignado, hay quienes siguen intentando conseguirlo de una vez por todas. De hecho, en esta misma línea, legisladores provinciales de Mar del Plata presentaron un proyecto para encontrarle una «solución urgente» a esta problemática.

En este marco, empezó a surgir un fenómeno entre los y las marplatenses que necesitan hacer la verificación: sacar turno en otra ciudad, cercana, y viajar para hacer la VTV. Ante la imposibilidad de hacerlo en General Pueyrredon, esta variable se empezó a dar con más frecuencia entre los automovilistas.

Edith no conseguía anotarse en el sitio web de la VTV, pero un amigo le sugirió probar suerte en otra localidad. «Me ha sido imposible conseguir turno directamente. Se me venció la VTV y no podía obtener uno. Tengo el temor de circular sin estar al día. Entonces lo comenté en un círculo de amigos y uno de ellos me preguntó si no había probado ingresar en el sitio de Necochea, ya que él la había hecho allá», relató.

Fácilmente logró reservar una cita en la ciudad vecina para el 21 de diciembre. «Tengo miedo de que me paren en la ruta cuando vaya para allá. Tengo la foto del trámite en el celular, espero que me sirva para no tener problemas con la policía de tránsito», manifestó.

Por último, pidió al gobierno de la provincia de Buenos Aires que revea esta situación y dijo que «se tendrían que habilitar más bocas» para hacer la revisión vehicular. «Se nota en el tránsito de la ciudad que hay una mayor cantidad de autos, motos y camiones. Que esto se solucione rápido porque somos muchísimos los que tenemos que hacer la VTV y no podemos», concluyó Edith.

Por su parte Pablo compró un automóvil en noviembre del año pasado, con la VTV ya vencida, y también encontró en Necochea la chance para tener la verificación en regla. Según su visión, el sistema ya estaba colapsado hace unos años y después de la pandemia fue aún peor.

«El parque automotor de Mar del Plata creció un montón y las plantas no dan abasto, por eso te patean los turnos. No sé por qué no construyen otro establecimiento«, expresó.

Pablo mencionó que no fue el único de su entorno que buscó turnos en otras localidades. Su suegro fue a Miramar para hacer la revisión y un amigo suyo también viajó a Necochea. «Cuando fui lo hice muy rápido. Había mucha gente de otros partidos cercanos, no solamente de Mar del Plata. Había personas de Villa Gesell y General Pirán, que ellos tranquilamente podrían ir a Lezama», contó.

Diego, de Villa Gesell, es un caso particular. Su VTV vencía en febrero pero, al cambiar la normativa, se le agregó una nueva fecha en agosto, ya que la última cifra de su patente es 8. «Lo que hice fue sacar turnos mes a mes, entonces podía circular hasta agosto sin tener que pagar dos veces la VTV«, explicó.

A pesar de no ser marplatense, se vio en la misma situación que los conductores de nuestra ciudad. Al no haber una sede en Villa Gesell, buscaba turnos para hacerlo en Mar del Plata o Batán, pero no pudo lograrlo. «Terminé buscando turnos en San Clemente del Tuyú y otros lugares más para tener un respaldo a lo hora de andar en auto», dijo.

A la espera de una solución por parte del gobierno provincial, los vecinos de Mar del Plata y la zona se vieron obligados a «rebuscársela». «El ingenio popular nunca descansa», dijo alguna vez el recordado humorista Juan Carlos Calabró.

