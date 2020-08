Martes 18 de agosto: 5 actividades online para disfrutar en casa

En tiempos de cuarentena, una guía diaria con varias propuestas culturales elegidas especialmente para aprovechar de forma gratuita y a través de internet

Populismo en Latinoamérica: Alberto Barrera Tyszka conversa con Ascanio Cavallo

Alberto Barrera Tyszka, columnista del NYT en Español y ganador de los premios Herralde y Tusquets, conversará con Ascanio Cavallo este martes en #PuertodeIdeasEnVivo sobre el complejo escenario político latinoamericano, donde los populismos se parecen pero no son iguales, según el análisis del autor venezolano.

“El factor que los une es la polarización, que crea espejos y vive de ellos”, escribió a inicios de la pandemia. Puede compartir esta prometedora reflexión a dos voces en puertodeideas.cl a las 18:30, hora de Chile.

Recorrido virtual: Antonio Berni en la colección del Bellas Artes

El Museo cuenta con más de veinte obras digitalizadas del artista nacido en Rosario, que abarcan diferentes disciplinas, desde pintura y dibujo, hasta grabado y escultura.

Antonio Berni fue un pintor, grabador y muralista argentino, creador de personajes notables son Juanito Laguna y Ramona Montiel, representantes de los sectores más bajos y olvidados del país. Fue nombrado miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes.

Puede ver las colecciones destacadas en este enlace.

Para leer a Elsie Vivanco: “Cómo construir un rancho en cuarentena” Elsie Vivanco.

En este primer episodio, Elsie Vivanco, con la colaboración de una sonata de Rostropovich y antes de salir a cumplir con los aplausos de rigor de las 21:00, llega hasta Cruz del Eje, donde la esperan una monja y dos hombres del Plan Trabajar. Lo inútil la espera. Nadie cumplirá sus órdenes.

Durante la Cuarentena estoy escribiendo un libro de fracasos, las cosas que me enseñaron y no aprendí, cómo me enseñaron a pescar y no aprendí, y ahora escribo cómo no me enseñaron a construir y construí, o traté, o me salió mal. La muerte es hereditaria. Hay que aprender a decir esas cosas, las dice Herzog en su Diario. Loado sea su Conquista de lo Inútil en estos días aciagos.

Puede leerlo en este enlace.

Fogata de cuentos, una propuesta del Gobierno de Mendoza

El ciclo Mendoza en casa propone distintas actividades virtuales para pasar la cuarentena. “Fogata de cuentos” es una de las actividades pensadas en pequeños lectores.

Del ciclo participan distintas personalidades de la provincia cuyana. Puede escuchar las lecturas y disfrutar de otras actividades en este enlace.

Bancor lanzó edición virtual del Premio de Pintura

El presidente de Bancor, Daniel Tillard, y la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura, Nora Esther Bedano, lanzaron el XIII Premio de Pintura 2020 Edición Virtual.

La decimotercera edición ininterrumpida otorgará premios de $ 200.000, $ 120.000 y $ 90.000 para el primer, segundo y tercer puesto respectivamente. Además, tres menciones Arte Bancor Joven Adquisición (hasta 35 años) de $ 70.000 cada uno.

Las inscripciones al certamen a nivel nacional están abiertas desde el lunes 10 de agosto y tiene tiempo de inscribirse hasta el domingo 13 de septiembre de 2020.

Este año el concurso será virtual en las instancias de inscripción, selección, apertura de la muestra y exposición y los artistas no deben enviar las obras seleccionadas por el Jurado, solo deberán remitirse de manera física al Museo Arq. Francisco Tamburini las seis (6) obras que obtengan los premios y menciones adquisición.

La exhibición de las obras seleccionadas junto a las premiadas se realizará de manera virtual por los distintos canales institucionales de Bancor.

Para conocer todos detalles, los interesados deben consultar las bases y condiciones e inscribirse en este enlace o bien dejar sus consultas a premiopintura@bancor.com.ar

