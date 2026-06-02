Martes frío y gris en Mar del Plata: el cielo estará cubierto y la máxima alcanzará los 13 grados

El Servicio Meteorológico anticipa vientos moderados del sector norte, alta humedad y muy baja probabilidad de lluvias aisladas hacia la madrugada.

Mar del Plata vivirá un martes marcado por las bajas temperaturas y la abundante nubosidad, en sintonía con las jornadas previas de cara al invierno. Se espera que el termómetro oscile entre una mínima de 8°C y una máxima de 13°C, consolidando un día ideal para salir abrigados.

Durante la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto con una leve probabilidad de lloviznas aisladas. Ya entrada la mañana, la temperatura se ubicará en torno a los 8°C, aunque la alta humedad (que promediará el 76% en el día) generará una sensación térmica más baja, cercana a los 6°C.

Hacia la tarde, el ambiente templará levemente hasta alcanzar la máxima estimada de 13°C. El viento soplará de forma moderada desde el norte y noreste con velocidades de entre 10 y 16 km/h, aunque no se descartan ráfagas puntuales que podrían tocar los 28 km/h. Por la noche, la nubosidad comenzará a disminuir y la temperatura cerrará el día alrededor de los 12°C, sin lluvias a la vista.

🕐 Horario 🌤️ Estado 🌡️ Temp. 💨 Viento 🌪️ Ráfagas Madrugada ☁️🌧️ 8°C 🧭 Norte (10-16 km/h) 💨 Hasta 20 km/h Mañana 🌥️ 8°C (ST: 6°C) 🧭 Norte (10-16 km/h) 💨 Hasta 22 km/h Tarde ☁️ 13°C (Máx) 🧭 Noreste (12-16 km/h) 💥 Hasta 28 km/h Noche 🌤️🌙 12°C 🧭 Noreste (10-14 km/h) 💨 Hasta 20 km/h

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