Lanzan plan para reforzar lectura y escritura en alumnos que ingresan a la secundaria

La iniciativa estará destinada a estudiantes bonaerenses de primer año de escuelas públicas y privadas con aporte estatal.

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense creó el Programa de Fortalecimiento del Tramo de Inicio Acompañado (FoTIA), una iniciativa destinada a reforzar las trayectorias educativas de estudiantes que ingresan al nivel secundario y presentan dificultades en lectura y escritura.

La medida, aprobada por resolución oficial, estará vigente entre el 18 de mayo y el 30 de septiembre de 2026 y alcanzará a alumnos de primer año de escuelas secundarias de gestión estatal y privada con aporte estatal, incluyendo establecimientos de Educación Técnico Profesional y Educación Artística.

Según los fundamentos de la resolución publicada en el Boletín Oficial, las evaluaciones de escritura realizadas al inicio del ciclo lectivo detectaron dificultades específicas en parte de los estudiantes que comienzan la secundaria, lo que puede afectar la adquisición de los contenidos propios del nivel. Frente a esta situación, el Gobierno de Axel Kicillof decidió implementar acciones pedagógicas focalizadas para fortalecer las prácticas de lectura y escritura.

Programa para alumnos secundarios

Para llevar adelante el programa, se asignarán módulos adicionales del Programa de Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas (Forte), que serán utilizados exclusivamente para actividades de acompañamiento e intensificación de la enseñanza vinculadas a esas competencias. Los docentes serán designados entre el 26 de mayo y el 25 de septiembre de 2026.

La resolución establece que la asignación adicional no podrá superar los 6.500 módulos Forte durante el período de implementación del programa. La distribución de esos recursos se realizará de acuerdo con criterios definidos por la cartera educativa.

La iniciativa se enmarca en las políticas provinciales y nacionales orientadas a fortalecer las trayectorias escolares y garantizar la calidad educativa, así como en el nuevo Régimen Académico para la Educación Secundaria, que prevé un Tramo de Inicio Acompañado (TIA) para los estudiantes que ingresan a primer año.

Desde Educación señalaron que el objetivo es acompañar la transición entre la escuela primaria y la secundaria, promoviendo la construcción de hábitos de estudio, la organización del trabajo escolar y el desarrollo de competencias de lectura y escritura consideradas fundamentales para el recorrido educativo posterior.

Cómo funcionará el programa para estudiantes

Destinatarios: estudiantes de primer año de secundaria que presenten dificultades en lectura y escritura, identificadas a través de la prueba de escritura del Tramo de Inicio Acompañado (TIA) y del primer informe de avance de Prácticas del Lenguaje.

estudiantes de que presenten dificultades en lectura y escritura, identificadas a través de la prueba de escritura del Tramo de Inicio Acompañado (TIA) y del primer informe de avance de Prácticas del Lenguaje. Escuelas alcanzadas: se priorizarán establecimientos estatales y privados con 100% de subvención estatal que registren una mayor cantidad de alumnos con dificultades en estas áreas, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad educativa.

se priorizarán establecimientos estatales y privados con 100% de subvención estatal que registren una mayor cantidad de alumnos con dificultades en estas áreas, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad educativa. Docentes especializados: se incorporarán maestras y maestros con formación y experiencia en alfabetización, quienes trabajarán de manera articulada con los equipos docentes y de conducción de cada escuela.

se incorporarán maestras y maestros con formación y experiencia en alfabetización, quienes trabajarán de manera articulada con los equipos docentes y de conducción de cada escuela. Modalidades de trabajo: las actividades podrán realizarse durante el horario escolar, antes o después de clases, a contraturno o los sábados. También podrán definirse otros formatos con autorización de las autoridades educativas.

las actividades podrán realizarse durante el horario escolar, antes o después de clases, a contraturno o los sábados. También podrán definirse otros formatos con autorización de las autoridades educativas. Organización de los recursos: cada escuela seleccionada recibirá entre 5 y 20 módulos FORTE (entre uno y cuatro paquetes). Cada paquete incluye cuatro módulos para tareas de enseñanza con grupos de al menos diez estudiantes y uno destinado a capacitación, seguimiento e informes.

cada escuela seleccionada recibirá entre (entre uno y cuatro paquetes). Cada paquete incluye cuatro módulos para tareas de enseñanza con grupos de al menos diez estudiantes y uno destinado a capacitación, seguimiento e informes. Capacitación docente: los docentes designados participarán de instancias de formación y acompañamiento permanente, coordinadas por especialistas de nivel central y equipos territoriales de formación docente.

los docentes designados participarán de instancias de formación y acompañamiento permanente, coordinadas por especialistas de nivel central y equipos territoriales de formación docente. Seguimiento y evaluación: el programa contará con monitoreo individualizado de los estudiantes, informes periódicos de los docentes, encuestas a equipos de conducción y registros de ejecución para evaluar avances y dificultades.

Fuente: Agencia DIB

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