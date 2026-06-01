Abad sobre Mogotes: “La Provincia les falta a la verdad a los marplatenses”

El Senador Nacional sostuvo que la Provincia rechazó durante años una solución administrativa, obligó a judicializar el conflicto y ahora pretende presentar como propia una salida que combatió sistemáticamente.

El senador nacional Maximiliano Abad cuestionó las declaraciones del gobernador Axel Kicillof sobre Punta Mogotes y aseguró que el Gobierno bonaerense “les falta a la verdad a los marplatenses” cuando intenta reconstruir la historia reciente del conflicto.

“La Municipalidad intentó resolver este tema por la vía institucional mucho antes de acudir a la Justicia. Se mantuvieron contactos con la gobernación para pagar la deuda, se enviaron comunicaciones formales y hasta una carta documento para evitar la judicialización. La Provincia se negó sistemáticamente a avanzar. La judicialización no fue una decisión de Mar del Plata. Fue la consecuencia de la negativa de la Provincia a resolver el conflicto”, afirmó.

Abad recordó que, una vez iniciado el proceso judicial, las distintas resoluciones fueron favorables a la posición sostenida por la ciudad. “Durante dos años la Provincia dilató cualquier solución, apeló cada decisión y perdió en cada instancia. Esa es la parte de la historia que Kicillof omite contar cuando habla de Punta Mogotes. Entonces les falta a la verdad a los marplatenses”, señaló.

El senador también cuestionó que mientras el conflicto seguía abierto el Gobierno bonaerense avanzara con concursos y proyectos de remodelación sin participación municipal. “Ahora se apuran para resolver un tema que bloquearon durante años. Hablan de transferir Punta Mogotes, pero después de impulsar concursos y decisiones tomadas a espaldas de Mar del Plata y en tiempo récord. No se puede hablar de diálogo cuando primero se ignora a la ciudad y después se pretende condicionar su futuro”, sostuvo.

Finalmente, Abad rechazó las referencias a la denominada “silla vacía” -figura que usó el Gobernador en conferencia con medios en Mar del Plata- a raíz de reunión convocada por la Provincia. “Lo que estuvo vacío durante años no fue una silla. Fue la voluntad política de escuchar a Mar del Plata. Los marplatenses tienen memoria y saben perfectamente quién defendió el reclamo de la ciudad y quién intentó frenarlo”, concluyó.

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