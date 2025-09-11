Mirador Virtual Mobile

Martilleros sugieren aumentar un 25% los alquileres para esta temporada: cuánto saldrá un departamento

El Colegio de Martilleros difundió la lista de valores sugeridos para el alquiler de las plazas extrahoteleras en Mar del Plata durante la temporada 2025-2026. Conocé los detalles.

Un poco más temprano que otros años, el Colegio de Martilleros dio a conocer los valores sugeridos para los departamentos en Mar del Plata durante la temporada de verano, con precios que contemplarán un 25% de suba respecto a los valores del verano pasado.

“En un esfuerzo para que el turismo se acerque a nuestra ciudad y teniendo en cuenta una inflación interanual por el Índice de Contratos de Locación (ICL) de un 50%, desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata proponemos que los importes locativos sugeridos para esta próxima temporada de verano tengan un incremento del 25% con relación a los del año anterior”, expresó el presidente de la institución, Guillermo Oscar Rossi.

Acompañado de otras autoridades del colegiado y del titular del Emturyc, Bernardo Martín, Rossi hizo hincapié en renovar la sugerencia de que los valores sean fijados en pesos: «Pedimos buenos precios y prudencia, es importante que la gente vuelva».

Los valores para la temporada

  • Departamentos de 1 ambiente para 2/3 personas: desde $300.000 por semana
  • Departamentos de 2 ambientes para 3/4 personas: desde $470.000 por semana
  • Departamentos de 3 ambientes para 5/6 personas: desde $690.000 por semana
  • Chalet de 3 ambientes para 5/6 personas: desde $940.000 por semana

Como es habitual desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Departamento Judicial Mar del Plata se aconseja contratar a un profesional inmobiliario matriculado.

Esto le garantizará la atención permanente del mismo y le evitará preocupaciones o incertidumbres al realizar la contratación con cualquier medio virtual.

Pueden obtener los datos en la web de la entidad o comunicándose al celular 223/590-0002.

Fuente: Mi8

