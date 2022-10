Martín Fierro a la Radio: Guido Kaczka, Alejandro Dolina y Lalo Mir se quedaron con los de Oro

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) celebró la entrega con la que distinguió a lo mejor de los años 2019, 2020 y 2021

“Muchas gracias a todos, lo mejor es la radio”, dijo Coustarot al cerrar la ceremonia, en medio de un clima de mucha emoción por los tres ganadores del Oro y sus respectivos y sentidos discursos.

El último Oro de la noche fue para Mir, quien, al igual que los ganadores previos, recibió un ruidoso aplauso de los asistentes a la entrega, y luego posó para las fotos con Kaczka y Dolina. “Me faltan dos años y se cumplen 50 desde que llegué a la radio. Que me entregue el premio Alejandro es otro honor, tuvimos un programa que duró menos que un embarazo, con Guido he compartido estudio, soy como el abuelo de todos ustedes. Me tocaba, esta vez me tocaba. La radio es el lugar donde la palabra encuentra sentido”, expresó Mir y sumó: “Debemos cuidarla como sociedad, como seres humanos, la comunicación se nos dio como una evolución para dejar la violencia. Más comunicación, menos acuerdo, menos violencia”. Asimismo, Mir le dedicó su premio “al futuro de la radio”, a las pequeñas emisoras que están abriéndose camino.about:blankhttps://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.535.0_en.html#goog_820510603about:blank

Lalo Mir, ganador del Oro 2021Captura de pantalla

00.22 – Alejandro Dolina, Martín Fierro de Oro 2020: “Estoy muy conmovido”

Kaczka fue el encargado de entregar el Martín Fierro de Oro 2020 y el ganador fue Alejandro Dolina, quien ya había recibido dos premios previamente durante la velada. “La radio en la cual trabajo está llena de amigos, tiene buenas costumbres como pagar sus deudas. La radio, en general, es el refugio de la palabra y del pensamiento (…). Nosotros somos islas y la radio es un intento de que los puentes lleguen todavía más lejos y cada tanto nos encontramos con amigos que no conocíamos y eso se lo debo a la radio, así que estoy muy conmovido por quienes han recibido con agrado que yo esté con esto en la mano. Gracias Aptra”, concluyó Dolina.

Alejandro Dolina se quedó con el Martín Fierro de Oro 2020Captura de pantalla

00.16 – Guido Kackza, primer Martín Fierro de Oro y mucha emoción

Luego de la conducción de Slapka y Legnani, Coustarot volvió al escenario para presentar los tres premios Martín Fierro de Oro. El primero de ellos lo otorgó Elizabeth Vernaci -el correspondiente al año 2019- y fue para Guido Kaczka. “Muchas gracias”, expresó el conductor, quien contuvo las lágrimas al recibirlo. “Me viene pasando en los últimos años que la vida me dio mucho más de lo que yo me imaginaba, me encontré que tengo mucho más de lo que hubiera soñado. Lo comparto con La 100, estamos con un programa que lidera, eso implica que hay mucha gente que nos pone en el auto, mientras trabaja. La tele es muy efervescente, pero la radio es tan familiar, fue un desafío enorme en mi vida y fue saliendo bien. Quiero compartir esto con todos los que se acercaron esta noche y me dijeron cosas muy lindas, muchas gracias”, dijo emocionado.

Guido Kaczka, Martín Fierro a la Radio de Oro 2019Captura de pantalla

00.00 – Un discurso encendido

Con el premio a Emanuel Herrera como mejor productor, el programa de Cynthia García recibió su cuarta estatuilla de la noche. “Cynthia, es un acto de justicia que estés al aire, este es un premio colectivo”, expresó Herrera. “Un día se paró alguien acá y dijo que hay una grieta (…). Me corrijo: no hay grieta, hay un abismo. Si están hablando desde Corea del Centro, lo más probable es que te estén hablando desde la derecha. Viva la Negra Vernacci, viva Moria Casán, viva Perón”, concluyó.

23.58 – Jonatan Viale le dedicó el Martín Fierro a su papá, Mauro Viale

El periodista recibió el Martín Fierro a mejor programa vespertino 2021 por su ciclo de Radio Rivadavia, Pan y Circo. “Lo único importante es la familia, me gustó lo que dijo Cynthia, coincido plenamente (…). Le dedico este premio a mi equipo, a mi productora, con quien aprendimos mucho de mi viejo”, manifestó el conductor, quien le agradeció a su familia y a su padre: “Al mejor papá, al mejor modelo, al mejor periodista, Mauro Viale”, concluyó un emocionado.

Pan y circo, mejor programa vespertino 2021Captura de pantalla

23.58 – Segundo galardón para Cynthia García

Luego fue el turno de la terna mejor programa periodístico matutino primera mañana de 2021 y Aptra premió a La García, de Radio AM 750. De esta forma, Cynthia García recibió su segundo Martín Fierro de la noche. “Disfrutamos del hecho de hacer radio, de comunicar con responsabilidad”, expresó la conductora, que bregó por una mayor pluralidad de voces.

23.50 – Pepe Gil Vidal, premiado como conductor

El periodista de TN recibió su Martín Fierro por su trabajo en el programa Café con Pepe, de CNN Radio. “Esto es una fiesta. Gracias Aptra, es un honor haber compartido terna con Andy [Kusnetzoff] y con Beto [Casella], me gustaría que estén acá conmigo”, expresó y añadió: “No se es nadie sin un equipo de trabajo, pero este premio es de mis compañeros, productores, operadores”. Luego, Gil Vidal le agradeció el galardón a su familia y recordó a Magdalena Ruiz Guiñazú, quien falleció el 6 de septiembre de este año.

Pepe Gil Vidal, mejor labor en conducción 2021Captura de pantalla

23.45 – El mejor servicio informativo de 2021 fue para AM 750

Luego del anuncio, subió el equipo completo del servicio informativo con mucha efusividad por el galardón y se agradeció a Aptra, al grupo Octubre, a los compañeros de trabajo y se describió a la radio como “eterna”.

Minutos después se entregó el premio al mejor programa de interés general diario de 2021 y fue para Detrás de lo que vemos, de Claudio Villarruel, que se emite por AM La 990. “Gracias Aptra, este premio es de la creadora de este programa, Bernarda Llorente”, expresó Villarruel, muy emocionado.

23.38 – Alan Longy, el mejor movilero de 2021: “Los trabajadores profesionales de la calle no tenemos grieta”

El joven recibió su premio por su trabajo en AM 750 y mostró su teléfono. “Con esto hablé con funcionarios, con el presidente, pero también con todos los que hacen su reclamo, como los jubilados. Los trabajadores profesionales de la calle no tenemos grieta”, manifestó al concluir su discurso.

Posteriormente, el Grupo GZ recibió un premio por su concientización en educación vial y Carlos Gianella habló en representación del equipo mientras su pareja, Agustina Kämpfer, lo filmaba orgullosa con su celular.

Alan Longy, mejor movilero de 2021Captura de pantalla

23.34 – Se entregó el Martín Fierro a la trayectoria a Eduardo Aliverti

Maxi Legnani lo presentó como “un formador”, “una figura central del periodismo”, y “un hombre que sabe usar los silencios”. De esta manera, se dio a conocer el galardón al periodista Eduardo Aliverti. “Para no extender el tiempo, lo comparto con los escuchas de programa de radio. Muchas gracias”, dijo, en un escueto discurso.

Eduardo AlivertiCaptura de pantalla

23.28 – Perros de la calle, mejor periodístico matutino diario

En la categoría de mejor programa periodístico matutino de segunda mañana, el conductor se llevó el galardón por su ciclo Perros de la calle, de Radio Urbana Play. “Hace 20 años que empezamos con este programa, estamos muy contentos ahora en Urbana, y con un equipo hermoso”, expresó Andy Kusnetzoff, quien le dedicó el Martín Fierro a su familia y especialmente a su hijo más pequeño, León, que nació hace poco más de un año. Asimismo, su equipo también agradeció la distinción de Aptra. “Urbana Play es una radio medio anfibia que surgió”, expresó María O’Donnell cuando el conductor le pasó el micrófono, compartiendo así el premio con todos los colegas que comparten dicho espacio.

Perros de la calle, mejor programa periodístico matutino de segunda mañanaCaptura de pantalla

23.26 – Alejandro Apo se llevó un premio, pero no estuvo para recibirlo

Por su trabajo en Todo con afecto, Apo ganó el premio al mejor programa periodístico semanal, que emite Radio Nacional, y que está cursando su temporada número 27. Apo no estuvo presente para recibir el premio, pero de todas formas fue muy aplaudido.

23.20 – Gustavo López y otra estatuilla para su colección

El premio de Aptra al mejor comentarista deportivo 2021 fue para Gustavo López, quien volvió a subir muy contento al escenario del Goldencenter. “Esta vez no preparé nada… Gracias Aptra y a mi esposa que me banca, a mis hijos, mis hermanos, mis viejos. Y vamos Argentina en el Mundial, se viene Qatar”, expresó, palpitando el gran evento deportivo del año.

23.15 – El Martín Fierro al mejor programa semanal de interés general

El ganador fue Dicen que dicen, de Alberto Lotuf (Radio Con Vos). “Esta es la fiesta que se merece la radio, cuántos amigos aquí presentes”, expresó el conductor, quien destacó el trabajo del premiado Lalo Mir en su programa, que está cumpliendo 18 años. “Como decía Lanata, la radio está más vigente que nunca”, subrayó el ganador.

Dicen que dicen, mejor programa semanal de interés generalCaptura de pantalla

23.06 – El consejo de Lalo Mir: “Ojo con subirse al caballo porque la caída duele”

En la categoría mejor locución 2021, Lalo Mir se impuso y se mostró muy feliz por el reconocimiento. “Hoy me traje machete… Gracias a mi familia, a Radio Nacional que hace posible que este recibiendo este premio y a Radio Con Vos, donde cumplí la misma labor. Gracias a todos mis compañeros, a quienes estuvieron en mi carrera; yo hice de todo, y ahora estoy cerrando como locutor y me encanta, es lo que más me gusta hacer. Les voy a poder una sola cosa: ojo con subirse al caballo porque la caída duele y a veces mata. La radio es la resistencia”, dijo Mir, muy aplaudido, quien también agradeció a su odontólogo, porque, según contó, gracias a que lo atendió de urgencia pudo asistir a la ceremonia.

Lalo Mir, mejor locución de 2021Captura de pantalla

23.00 – Gustavo López: “Tengo mi hinchada, eh”

El periodista recibió el Martín Fierro por su labor periodística deportiva de 2021 en su programa de Radio La Red, Un buen momento. “No traje la hinchada de Cynthia García, pero tengo mi hinchada, eh”, bromeó. “Sigo sin acostumbrarme a compartir esto con quienes están acá, con grosos, codearme con ellos en esta fiesta es importante para mí. Quiero compartir esto con la gente de la radio que me banca, con quienes me hacen mejor, con la competencia, con todos mis amigos que perdieron pero que son geniales también. A mi familia, buenas noches y que viva la radio”, concluyó López.

Gustavo López, mejor labor periodística deportiva de 2021Captura de pantalla

22.55 – Un recuerdo para Carlitos Balá

Luego se entregó el premio a Gabriel Anello, el mejor relator deportivo por su trabajo en Radio Mitre, quien destacó a su equipo de trabajo y recordó “al maestro Carlitos Balá”, fallecido el 22 de septiembre. Tras una breve pausa, se otorgó el Martín Fierro al mejor programa musical de 2021 y fue para Eternamente Beatles (Radio Del Plata) conducido por Martín Aragón, quien le dedicó el galardón a sus hijos, a su equipo y a la radio por “abrirme las puertas”.

Gabriel Anello, mejor relator deportivo de 2021Captura de pantalla

22.47 – Cynthia García: “Las mujeres faltamos en los medios de comunicación”

La conductora de La García, el programa de AM 750, agradeció muy emocionada el premio de Aptra a labor periodística 2021. “Buenas noches a todas, todos y todes. Gracias a mi casa, a AM 750, gracias Víctor Hugo [Morales]. Se lo dedico a mis niñes, y a Adrián, mi compañero. Lo comparto con mi equipo de La García, con todos los trabajadores y trabajadoras, con mis columnistas, gracias Eduardo Aliverti hermoso… Soy una mujer haciendo radio con nombre propio y apellido de tantos, con voz en alto por todas las que faltan, las mujeres faltamos en los medios de comunicación”, expresó y añadió: “Hoy se cumple un mes del atentado a la vicepresidenta [Cristina Fernández de Kirchner] de todas y todos, el país no es el mismo. ¿Cómo se repara la humanidad rota? Con ética y estética, con un profundo amor y con la verdad. Nosotras, nosotros, le creímos al instante a la fusilada que vive”, concluyó, parafraseando a Roldolfo Walsh.

Cynthia García, mejor labor periodística en 2021Captura de pantalla

22.43 – Comenzó la tercera parte de la ceremonia

Maxi Legnani y Pía Slapka dieron inicio a la tercera y última parte de la ceremonia de Aptra y entregaron el galardón al mejor programa cultural/educativo de 2019, 2020 y 2021. El ganador fue Historia de nuestra historia, el programa que comanda Felipe Pigna por Radio Nacional. El conductor no estuvo presente, pero su equipo agradeció en su nombre.

Maxi Legnani y Pía Slapka, conductores del tercer y último segmentoCaptura de pantalla

22.30 – Dos rubros técnicos

El próximo premio que se entregó fue el de mejor labor en operación por 2019, 2020 y 2021, y el ganador fue Rubén “Cacha” Paredes por su trabajo en Radio La Red junto al periodista Luis Novaresio. “No me lo esperaba”, expresó el ganador, quien elogió a sus compañeros de terna. “Ser operador de radio con dos nominaciones y con dos Martín Fierro… Si no me agrando con esto, ¿con qué me voy a agrandar? Hace 23 años que trabajo en Radio La Red y es un placer, hay mucha gente aquí que confió en mí, en mis 36 años de laburo, eso es un premio tan importante como este”, subrayó Paredes.

Rubén «Cacha» Paredes, mejor labor en operaciónCaptura de pantalla

A continuación, Cristian Raimundi obtuvo la estatuilla a mejor musicalización por su labor en FM Blackie. “Gracias a todos los que votaron, gracias al jazz, hacer una radio de jazz es lo mejor que te puede pasar, gracias a los operadores, locutores, a todos los que hacemos Blackie, es increíble recibir el ‘Martincho’”, expresó Raimundi, el último ganador de la temporada 2020.

22.22 – Jorge Lanata también repite triunfo

El Martín Fierro al mejor programa periodístico matutino diario segunda mañana fue para Jorge Lanata por Lanata sin filtro, de Radio Mitre. “El 2020 nos puso a prueba a todos, nadie se esperaba la pandemia y los meses de encierro. Ese año el encendido en radio subió y hoy el encendido es mayor que antes incluso en las maneras modernas de escuchar radio que ahora se llaman podcasts, pero bueno, ahora es nuevo escuchar radio. La radio tiene que ver con el alma, sigue teniendo eso”, expresó y dedicó el premio a su esposa, Elba Marcovecchio y a sus hijos. “Estoy orgullosa de ser parte de este equipo, gracias por haberme elegido hace siete años”, sumó la panelista de espectáculos del ciclo, Marina Calabró.

22.20 – Alejandro Dolina recibe su segunda estatuilla

El conductor fue premiado por su trabajo como conductor por La venganza será terrible. “Lo dicho: están dando muchos premios”, expresó en relación a su primer discurso. “Les voy a agradecer a mis compañeros, a la producción, estamos todos. Decía recién que cuantos menos méritos se acredite uno, menos crédito se debería dar, como yo no tengo méritos, les pertenezco eternamente”, concluyó.

Alejandro Dolina, mejor conductor por La venganza será terribleCaptura de pantalla

22.15 – Fernando Bravo: “La radio dejó de ser el vagón de cola de la televisión”

El premio a mejor programa periodístico vespertino diario de 2020 fue para Bravo Continental de Fernando Bravo de Radio Continental. “Lo que más me reconforta de esta noche es que podamos tener una fiesta donde los límites se rompan y estemos todos juntos, pensemos como pensemos, pero con gratitud a este medio, la radio, que tiene su fiesta propia y dejó de ser el vagón de cola de la televisión. Gracias Luis y a los que trabajan para que la radio tenga su fiesta, gracias a los técnicos, los administrativos, los que hacen el trabajo silencioso para que la radio se vuelva indispensable para todos”, remarcó Bravo, quien le agradeció a su familia, su “combustible necesario”.Bravo Continental, mejor programa periodístico vespertino diario

22.11 – Fernando Mancini alzó otro Martín Fierro

Aptra premió como mejor programa deportivo a Acá hay buen fútbol, de Radio La Red por los años 2019, 2020 y 2021. “Que venga Toti Pasman”, pidió el conductor en un paso de comedia. “Mis compañeros de terna son muy grosos”, remarcó Mancini.

22.10 – Pancho Muñoz, aplaudido al ganar

Tras ese momento emotivo, se entregó el premio al mejor programa matutino diario de la primera mañana y el Martín Fierro se lo llevó Las tapas de pancho (Radio AM 750) de Pancho Muñoz, quien fue muy aplaudido. “Acá o hay un malentendido o un milagro, me inclino por el milagro. Gracias a Aptra y gracias a AM 750 por darme un boleto a la felicidad todas las mañanas, al operador del programa y a mi coequiper, Nancy Lamas”.Las tapas de Pancho, mejor programa matutino diario de la primera mañana 2020

22.00 – Oscar González Oro recibe un reconocimiento a la trayectoria

“Es un homenaje muy merecido, se lo extraña muchísimo”, remarcó Ferragut sobre el galardón que le entregó Luis Ventura a Oscar González Oro. “Uno nunca sabe qué va a decir en estos momentos. Soñé con este momento, es un placer compartirlo con el Negro Dolina. Gracias a mis hijos, a mis colegas”, manifestó y mencionó a esos colegas a los que le estará por siempre agradecido. “Gracias por el afecto que he recibido esta noche desde que entré hasta ahora, yo también me emocioné muchísimo”, concluyó.

Oscar González Oro obtuvo un Martín Fierro a la trayectoria en radioCaptura de pantalla

21.58 – Leo Gabes, mejor relator deportivo

El ganador obtuvo su premio por su trabajo en Radio Continental. “El premio se lo dedico a todos los que siempre están, en las buenas y en las malas. El año de la pandemia fue especial, este premio es para mi familia y para quienes me dieron una oportunidad, y a Mariano Closs, la persona que me ayudó a dar el salto definitivo. Aguante el fútbol y el relato, que es lo que siempre soñé hacer”, expresó.

Leo Gabes, mejor relator deportivoCaptura de pantalla

21.55 – Alejandro Dolina sumó una nueva distinción con un curioso discurso

El mejor programa diario de interés general de 2020 fue para La venganza será terrible, conducido por Alejandro Dolina por AM 750, un clásico de las noches radiales. “El premio es para distraer a las personas de sus tristezas, serán entregados en los pueblos, en los barrios; la idea es que no quede nadie, por más mamerto que fuere, sin su premio. Tiene que haber muchos premios para premiarnos a nosotros, eh”, manifestó con humor.

La venganza será terrible, mejor programa diario de interés generalCaptura de pantalla

21.50 – Sandra Borghi y Gonzalo Aziz reciben su premio

Los conductores de Aire de Noticias de Radio Mitre alzan las estatuillas al mejor programa periodístico semanal. “Es nuestra primera nominación en radio después de 14 años, es muy fácil hacer un programa en Radio Mitre, gracias a los productores que nos cuidan”, expresó Borghi. Aziz, por su parte, focalizó en sus seres queridos: “Sin ellos no estaríamos acá”, remarcó. Luego se anunció el ganador al mejor programa de servicio informativo y fue para Rotativo del aire, de Radio Rivadavia; muy emocionada, Amelia Troisi agradeció el apoyo de sus colegas para poder mantener el ciclo al aire.

Gonzalo Aziz y Sandra BorghiCaptura de pantalla

21.46 – Gustavo Lombardi: “Gracias Aptra por no poner a Fernando Pacini en la categoría”

En la terna mejor comentarista deportivo el ganador fue Gustavo Lombardi por su trabajo en Radio Mitre e hizo una humorada al agradecer a Aptra por no haber nominado a su colega, Fernando Pacini, ya que de lo contrario no hubiese tenido chances de ganar. Por otro lado, se lo dedicó a su familia y contó que es la primera vez que sube a un escenario a recibir un premio.

Gustavo Lombardi, mejor comentarista deportivo del 2020Captura de pantalla

21.43 – La celebración por el reencuentro

Posteriormente, Fernando Mancini ganó en la categoría mejor programa de interés general semanal por Domingo 910, su ciclo de Radio La Red. “La radio necesitaba de esta fiesta, cuántos amigos hay… Gracias a La Red por dejarnos trabajar con tanta libertad, a ese equipo maravilloso y, por sobre todas las cosas, gracias a los oyentes que nos siguen desde hace tantos años, es un placer compartirlo con ustedes. Gracias a mi familia que me banca en todas, a mi mamá que no la está pasando bien, y a los amigos que perdimos en pandemia”, concluyó Mancini en sus palabras.

21.40 – Nelson Castro, premiado por su labor periodística de 2020 y el paso de comedia de Ariel Tarico

Luego de un blooper en el que se perdió el sobre y obligó a los conductores a mandar a un corte publicitario, se anunció al ganador en la terna mejor labor periodística del año 2020, y el ganador fue Nelson Castro por Crónica de una tarde anunciada de Radio Rivadavia. Como el periodista se encontraba haciendo su programa en TN, Tarico lo imitó en su discurso de agradecimiento.

21.30 – Fernanda Carbonell, ganadora por su trabajo como locutora

La categoría de mejor labor en locución 2020 la ganó Fernanda Carbonell por su trabajo en el programa de Radio Rivadavia, Todos juntos. “Qué emoción, gracias Aptra, gracias a mis compañeros, estoy re feliz. Le agradezco a Luis Ventura, ¡qué fiestón te mandaste!”, dijo en su discurso de agradecimiento.

Fernanda Carbonell, mejor labor en locución 2020Captura de pantalla

21.26 – Gustavo Grabia alzó su Martín Fierro y se lo dedicó a sus padres

El ganador en la categoría mejor labor periodística deportiva 2020 fue Gustavo Grabia por su trabajo en Y ahora quién podrá ayudarnos, el ciclo de Ernesto Tenenbaum de Radio Con Vos. “Los que trabajamos en la radio sabemos que los premios individuales no existen, son colectivos, porque sin el apoyo de nuestros compañeros, uno no haría nada. 2020 fue un año durísimo por la pandemia y a las personas a las que más les interesaba el premio se las llevó la pandemia: para vos papá y para vos mamá, están en mi corazón”, expresó emocionado.

Gustavo GrabiaCaptura de pantalla

21.22 – Comenzó la entrega a lo mejor de 2020

El segundo tramo de la ceremonia estuvo conducido por Nara Ferragut y Juani Velcoff Andino, hijo de Marisa Andino, quien se mostró muy emocionada en la alfombra roja por el desafío como conductor de Juani. El primer premio de 2020 fue para Nora Perlé por Canciones son amores (Radio Mitre) como mejor programa musical. “Nos pidieron austeridad en las charlas y esta vez voy a portarme bien, lo prometo”, expresó Perlé. “Gracias Luis Ventura, querido, gracias Aptra por otro Martín Fierro, cada noche es un orgullo y me siento feliz, no es nunca un Martín Fierro más”, manifestó la emblemática conductora.

Nora PerléCaptura de pantalla

21.14 – Chiche Gelblung ganó el premio, pero no pudo asistir por problemas de salud

Luego se entregó el Martín Fierro a mejor programa matutino diario segunda mañana y el ganador fue Chiche Gelblung por La súper mañana de Chiche (Radio Rivadavia). El periodista no estuvo presente por un pequeño problema de salud del que se está recuperando, según lo anunciado.Chiche Gelblung ganó el premio, pero no pudo asistir por problemas de salud

21.10 – Ernesto Tenenbaum y exabrupto de Tamara Pettinato

En cuanto a la categoría mejor programa matutino diario primera mañana, el ganador fue Y ahora quién podrá ayudarnos de Radio Con Vos. “Es muy lindo recibir este premio, sobre todo cuando es para el programa, porque uno lo hace con amigos que están todos los días con nosotros y que hicieron posible esto”, dijo Tenembaum. Luego, el periodista le cedió el micrófono a Tamara Pettinato, quien tuvo un exabrupto que fue desmentido por el conductor.

Y ahora quién podrá ayudarnosCaptura de pantalla

21.08 – Sergio Lapegüe, ganador ausente

El mejor programa vespertino del año 2019 fue para Atardecer de un día agitado, conducido por Sergio Lapegüe por La 100. “No se apaga, se prende esto, Sergio, te lo guardamos”, dijo Teté al notar la ausencia del conductor y de su equipo.

21.05 – Guido Kaczka, mejor conductor de 2019, muy conmovido

El incansable conductor obtuvo el Martín Fierro por su programa de La 100, No está todo dicho. “Es un placer muy grande estar acá, hace 10 años que empezamos el programa, lo comparto con el equipo, con mi familia, con mi mujer, con mis hijos. Me dejó conmovido el abrazo que me dio ‘el Negro’ González Oro. Este premio es sobre las relaciones que tuve con mucha gente, entonces me emociona”, expresó Kaczka en su discurso.Guido Kaczka, mejor labor en conducción 2019

20.56 – El reconocimiento al periodista Jorge Porta y a Radio Mitre

“Sentimos admiración por Jorge Porta, se merece esta plaqueta que le vamos a otorgar”, expresó Tete, quien dio paso a Ventura para que le entregue dicho reconocimiento. “Muchas gracias a todos, gracias a Aptra”, manifestó y destacó la longevidad de Radio Mitre. “Los servicios de noticias son la columna vertebral de la radio, son como las estrellas para los navegantes (…). La radio tiene un solo objetivo: que todos seamos cada vez más profesionales, y nosotros cada día nos vamos renovando, por eso este reconocimiento a Mitre Informa Primero es por el medio radio, por la gente que nos escucha y por nosotros mismos”, expresó el gerente de Noticias y Programación de dicha emisora.

Jorge PortaCaptura de pantalla

20.53 – Jorge Lanata, mejor labor periodística

Teté describió a la categoría como “una de las más importantes” y luego anunció al ganador. Jorge Lanata, por su programa Lanata sin Filtro, de Radio Mitre, recibió la estatuilla por su trabajo en 2019. “Tengo la suerte de haber ganado muchos premios, pero me pasa algo con el Martín Fierro, es el premio verdaderamente popular que tenemos, porque al otro día se arma una especie de River-Boca, es muy lindo lo que pasa. Gracias a Luis Ventura que se animó a esta cosa increíble de entregar tantos premios, muchas gracias a todos”, concluyó el periodista.Jorge Lanata, mejor labor periodística

20.50 – Ariel Tarico, mejor labor humorística

El ganador se mostró muy feliz por obtener el Martín Fierro por su trabajo en Crónica de una tarde anunciada de Radio Rivadavia. “Era una terna de lujo, con la genia de Lizy Tagliani y mi maestro Rolo Villar, siento una felicidad enorme por estar en la radio, que me abrió las puertas por primera vez en Buenos Aires. Viva la radio y muchas gracias”, concluyó Tarico.

Ariel Tarico, mejor labor humorísticaCaptura de pantalla

20.47 – Sergio Altieri, ganador sorprendido

Otra de las categorías más peleadas fue la de mejor labor periodística deportiva, y quien se alzó con el galardón de Aptra fue Sergio Altieri por su programa de Radio AM 750 La García. Sorprendido al escuchar su nombre (competía con Toti Pasman y Diego Díaz), dijo: “Gracias a todos los que me dieron la oportunidad, a la gente de la Universidad de Lanús, a mi familia, a todos, gracias, ganamos. Para mi viejo, para todos.Sergio Altieri, mejor labor periodística deportiva

20.45 – El Club Del Moro, premiado

El mejor programa de interés general diario fue para El Club Del Moro (Radio La 100). Si bien su conductor no estuvo en la entrega, Costa, quien es parte del equipo, lo recibió en su nombre. “Defendemos la alegría como una trinchera”, expresó la panelista y humorista del exitoso ciclo que se llevó su primer Martín Fierro de la noche.El Club Del Moro, mejor programa de interés general diario

20.43 – Walter Nelson, mejor relator deportivo de 2019

El relator de Radio La Red ganó en su categoría por su trabajo, pero no estuvo presente en la ceremonia para celebrar su logro.

20.40 – El gato escaldado se impuso en una categoría reñida

El ganador al mejor programa periodístico semanal fue El gato escaldado (Radio AM 750), que se impuso sobre los ciclos de Marcelo Bonelli y Eduardo Aliverti.

20.26 – Eduardo de la Puente y un premio a la música

De la Puente alzó el Martín Fierro en la categoría programa musical por Clásico de clásicos, de Rock & Pop, y le agradeció a Aptra por “reconocer a los programas de música”. También aseguró que la noche que se estaba viviendo era una prueba más de que la radio está más viva que nunca. “Y gracias a los oyentes, sin ellos no somos nada”, añadió.

Eduardo de la PuenteCaptura de pantalla

20.24 – Teté Coustarot anunció emocionada su propio premio

La conductora de los Martín Fierro a la Radio debió leer el ganador de la terna en la que estaba nominada, programa semanal de interés general, y gritó emocionada cuando se encontró con su nombre en el sobre, para luego dar un breve discurso en el que se lo dedicó especialmente a sus fieles oyentes de ¡Qué noche, Tete!.Teté Coustarot, ganadora a mejor programa semanal de interés

20.20 – Luis Albornoz ganó en mejor labor en locución

El tercer premio de la noche fue a manos de Luis Albornoz (Radio La Red, AM 910). “Una voz increíble e inconfundible”, manifestó Coustarot mientras el ganador subía a recibir el premio. “Muchas gracias, felicitaciones a Luis Ventura porque se jugó todo este año, todos lo sabemos por todo lo que hemos pasado”, expresó y pidió que se respete “la ley del locutor”.Luis Albornoz, mejor labor en locución

20.17 – Daniel Cacioli, mejor comentarista deportivo

Posteriormente, se anunció el ganador al mejor comentarista deportivo y quien se quedó con el Martín Fierro fue Daniel Cacioli (Radio Del Plata). “Lo quiero compartir con mis compañeros de la radio, con mis operadores, con mi familia, para mis viejos y para mi mujer. Hace 32 años le prometí que si ganaba un Martín Fierro se lo iba a dedicar, esto es para vos, Vivi”, concluyó el ganador, muy contento con su triunfo.

20.15 – CNN Radio se lleva el primer Martín Fierro

El Servicio Informativo CNN se llevó el galardón en dicha categoría y se agradeció a la producción y a los oyentes que los acompañaron en un momento tan difícil como fue la pandemia.

20.10 – Las palabras de bienvenida

“Qué alegría enorme, qué placer este encuentro”, expresó la conductora del primer tramo de la ceremonia, para luego presentar al presidente de Aptra. Muy emocionado, Luis Ventura aseguró que insistió para que se realice “una ceremonia mayúscula”, y definió a la entrega como “la más variada y amplia”. Asimismo, pidió un aplauso: “Por nosotros, por nuestras vidas y por el premio”. Luego, Coustarot lo invitó a entregar el primer premio de 2019 en la categoría de servicio informativo.

Luis Ventura y su discurso de bienvenidaCaptura de pantalla

20.00 – Comienza la ceremonia

Luego del paso de los nominados por la alfombra roja, se dio por iniciada la entrega con una presentación en la que se podían escuchar frases emblemáticas de programas radiales. Con un paneo general del salón, la transmisión procedió a una pausa.

19.59 – Los mejores invitados

Sebastián Wainraich y Julieta Pink dijeron estar muy contentos de estar en la fiesta y se definieron como “muy buenos invitados”. “Comemos, bebemos, hacemos alguna cara si nos toma la cámara”, dijo el actor y conductor.

Sebastián Wainraich y Julieta PinkCaptura de pantalla

19.50 – Jorge Lanata: “El Martín Fierro es el único premio popular de la Argentina”

Jorge Lanata y su esposa, Elba Marcovecchio, también pasaron por la alfombra roja. El periodista, enfundado en un traje estampado en azul, se refirió al modo en que la pandemia lo llevó a cambiar algunos hábitos radiales. “Tengo 23 premios Martín Fierro en mi haber y vamos por el número 24″, sorprendió Lanata. Marcovecchio, con un sensual vestido colorado, se mostró muy cerca de su esposo. “Sigo fumando y a esta altura es lo único malo que hago”, confesó el periodista.Jorge Lanata: «»En la pandemia trabajé desde mi casa y hoy sigo haciendo radio desde mi casa»

19.40 – “Hay que estar acá para apoyar este premio”

Fernando Bravo se mostró feliz con esta edición de los Martín Fierro a la Radio, luego de dos años de suspensiones por la pandemia. “Creo que hay que estar acá para apoyar este premio, porque la radio merece tener su propia fiesta”, aseguró el conductor. Pese a que su carrera comenzó en la televisión, Bravo explicó que ya no extraña tanto a la pantalla chica, pero que no podría vivir sin hacer radio.

Fernando BravoCaptura de pantalla

19.37 – “La radio es como un órgano vital”

Eduardo de la Puente dijo estar “tranquilo y relajado” de cara al Martín Fierro a programa musical 2019 que podría llevarse por el ciclo Clásico de clásicos (Rock & Pop). “A esta altura de mi vida, la radio es todo para mí. Hace 40 años que laburo en radio, es un órgano vital”, dijo, con un look muy informal. Marisa Andino, en tanto, eligió un vestido de Claudio Cosano en seda de gasa natural con detalles en dipiur, en negro y plateado, con sandalias de Yves Saint Laurent.

Eduardo de la Puente, en la alfombra roja de los Martín Fierro a la Radio 2022Captura de pantalla

19.26 – El entusiasmo de Mario Massaccesi

“Siempre nos va a salvar el laburo, a los laburantes nos salva el laburo. Y la gloria no es solamente ganar, sino estar acá”, dijo Mario Massaccesi, que podría llevarse un premio en la categoría periodístico vespertino / nocturno diario por su ciclo Massaccesi que nunca. “No le pongo expectativa a los premios, disfruto. Si lo gano va a estar bien, si no lo gano también. Estar ternado es ganar, que te miren ya es un mimo”, sumó.Mario Massaccesi: «»La gloria no es ganar, es estar acá»

19.20 – Con nuevo novio

Vestida por Claudia Arce, Mercedes Ninci -que aspira a quedarse con un Martín Fierro a la Radio a mejor movilera-, presentó a su nuevo novio, Alberto. Muy relajada, la cronista brindó algunos pronósticos para la noche. “Estoy en la terna con Rosario Bigozzi, las dos trabajábamos juntas en Comodoro Py, así que es amiga”, confesó.

Mercedes Ninci junto a su nuevo novioCaptura de pantalla

19.11 – El look de Teté Coustarot

Una de las primeras en llegar fue la conductora de la primera parte de la ceremonia, que también se ocupará de entregar los tres Martín Fierro de Oro correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021. “Esta es una fiesta fabulosa, fantástica”, dijo Coustarot, que eligió para la velada un vestido de Gino Bogani en chifon de seda negra y un saco XL en gris perla.Teté Coustarot:»Una fiesta fantástica y fabulosa»

19.00 – Arranca la alfombra roja

Puntualmente, la señal de noticias comenzó a emitir desde el Goldencenter de Parque Norte. Según explicaron los conductores, la alfombra roja por la que desfilarán nominados, miembros de Aptra y demás invitados tiene un largo de 25 metros. Para la gran fiesta de la radio se espera un total de 500 asistentes.

18.30 – Los conductores

A las 20, Luis Ventura, presidente de Aptra, dará comienzo al festejo con el ya clásico discurso institucional de apertura. Luego, Teté Coustarot -la figura elegida para comandar la ceremonia- animará el segmento correspondiente a los premios de 2019. La conductora de La hora exacta y ¡Qué noche, Teté! ya estuvo al frente de este evento junto a Guillermo López en 2016. A las 21.15, Nara Ferragut y Nicolás Artusi darán comienzo al segmento dedicado al 2020, mientras que Pía Slapka y Maxi Legnani harán lo propio con la temporada 2021. Sobre el final de la noche, Coustarot volverá a escena para entregar los Martín Fierro de Oro, tres en total, uno por cada año.

Teté Coustarot conducirá la primera parte de la entregaHernan Zenteno – LA NACION

18.10 – El menú

Aptra decidió este año agasajar a los trabajadores de la radio con un menú para todos los gustos: de entrada habrá fonduta de quesos, tortellini frito y mermelada de tomates reliquia, mientras que de plato principal se servirá vacío braseado con hinojos confitados, laminado de boniato y salsa de cabernet ahumado. La comida finalizará con un postre trío de texturas de chocolate y salsa de maracuyá, y en el epílogo de la noche los invitados disfrutarán de café, variedad de tés y petit fours. Para quienes son vegetarianos o celíacos habrá un menú especial.

17.45 – La cita

El lugar elegido para el gran regreso de la noche más importante de la radio, que incluirá cena, fue el Goldencenter de Parque Norte. Hasta allí irán los 500 invitados que se repartirán un total de 63 estatuillas, entre los 17 galardones que se otorgarán por cada año y los siete premios unificados. Será una ceremonia atípica, en la que se distinguirá a lo mejor de la producción de los años 2019, 2020 y 2021, por lo que la gala estará dividida en tres partes.

La ceremonia cuenta con la conducción de Pampita Ardohain y Mariano PeluffoArchivo

17.05 – A la espera de la gran noche de la radio

Este sábado, a partir de las 20, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) dará inicio a la entrega de los Martín Fierro a la Radio. Una hora antes, a las 19, la señal IP Noticias comenzará a transmitir desde la alfombra roja, con la llegada de nominados e invitados y los looks más destacados de la noche. LA NACION, en tanto, llevará una cobertura en vivo con todo lo que suceda en la gran fiesta de la radio.Milagros Amondaray

Los nominados a los Martín Fierro de Radio 2022: categorías año por año

PROGRAMA PERIODÍSTICO MATUTINO DIARIO: PRIMERA MAÑANA

Mejor programa periodístico matutino diario (2019):

CADA MAÑANA (Marcelo Longobardi – Mitre)

MAÑANA SYLVESTRE (Gustavo Sylvestre- Radio 10)

¿Y AHORA QUIÉN PODRÁ AYUDARNOS? (Ernesto Tenembaum- Radio con Vos)

Mejor programa periodístico matutino diario (2020):

LAS TAPAS DE PANCHO (Pancho Muñoz – AM 750)

NOVARESIO 910 (Luis Novaresio – La Red)

TODOS JUNTOS (Fernando Carnota – Rivadavia)

Mejor programa periodístico matutino diario (2021):

DESAYUNO CONTINENTAL (Daniel López – Continental)

ESTA MAÑANA (Luis Majul – Rivadavia)

LA GARCÍA (Cynthia Garcia – AM 750)

PROGRAMA PERIODÍSTICO MATUTINO DIARIO: SEGUNDA MAÑANA

Mejor programa periodístico matutino diario (2019):

ESTA MAÑANA (Micaela Mendelevich – Radio de la Ciudad)

LA MAÑANA (Victor Hugo Morales – AM 750)

LA SUPER MAÑANA DE CHICHE (Chiche Gelblung – Rivadavia)

Mejor programa periodístico matutino diario (2020):

LA INMENSA MINORÍA (Reynaldo Sietecase – Radio con Vos)

LANATA SIN FILTRO (Jorge Lanata – Mitre)

REPORTE 910 (Eduardo Battaglia – La Red)

Mejor programa periodístico matutino diario (2021):

AHÍ VAMOS (Gisela Busaniche – Nacional)

ALGUIEN TIENE QUE DECIRLO (Eduardo Feinmann – Rivadavia)

PERROS DE LA CALLE (Andy Kusnetzoff – Urbana)

PROGRAMA INTERÉS GENERAL DIARIO

Mejor programa de interés general diario (2019):

EL CLUB DEL MORO (Santiago Del Moro – La 100)

LA NEGRA POP (Elizabeth Vernaci – Radio Pop)

NO ESTÁ TODO DICHO (Guido Kaczka – La 100)

Mejor programa de interés general (2020):

ENCENDIDOS EN LA TARDE (Maria Isabel Sánchez – Mitre)

LA VENGANZA SERÁ TERRIBLE (Alejandro Dolina – AM 750)

METRO Y MEDIO (Sebastián Wainraich – Metro)

Mejor programa de interés general (2021):

BRAVO CONTINENTAL (Fernando Bravo – Continental)

DETRÁS DE LO QUE VEMOS (Claudio Villarruel – AM 990)

EL SHOW DE LA NOTICIA (Roberto Pettinato – Radio Pop)

INTERÉS GENERAL SEMANAL

Mejor programa de interés general semanal (2019):

QUE NOCHE TETÉ (Tete Coustarot – Radio 10)

TARDE O TEMPRANO (Diego Brancatelli – Radio Pop)

UNA MUJER (Graciela Borges – Nacional)

Mejor programa de interés general semanal (2020):

AIRE DE FIESTA (Florencia Ibañez – AM 530 Somos radio)

DE VUELTA CON VOS (Soledad Larghi – Radio con Vos)

MANCINI 910 (Fernando Mancini – La Red)

Mejor programa de interés general semanal (2021):

DICEN QUE DICEN (Alberto Lotuf – Radio con Vos)

EL PERMITIDO DE LOS DOMINGOS (Daniel Dátola – Cooperativa)

LA PIZARRA (AM 750)

PERIODÍSTICO SEMANAL

Mejor programa periodístico semanal (2019):

EL GATO ESCALDADO (AM 750)

MARCA DE RADIO (Eduardo Aliverti – La Red)

SÁBADO TEMPRANÍSIMO (Marcelo Bonelli – Mitre)

Mejor programa periodístico semanal (2020):

A CONFESIÓN DE PARTE (Romina Manguel – Millenium)

AIRE DE MAÑANA (Guillermo Panizza – CNN Radio)

AIRE DE NOTICIAS (Sandra Borghi y Gonzalo Aziz – Mitre)

Mejor programa periodístico semanal (2021):

ANTES QUE NADA (Roxy Vazquez – Radio con Vos)

TODO CON AFECTO (Alejandro Apo – Nacional)

VIVAMOS LA VIDA (Juan Carlos Del Missier – Mitre)

MEJOR LABOR PERIODÍSTICA

Mejor Labor Periodística (2019):

FACUNDO PASTOR (Foja Cero – La Red)

JORGE LANATA (Lanata sin filtro – Mitre)

MARIA O’DONNELL (De acá en mas – Metro)

Mejor labor periodística (2020):

ALEJANDRO BERCOVICH (Pasaron Cosas – Radio Con Vos)

MARCELO LONGOBARDI (Cada Mañana – Mitre)

NELSON CASTRO (Crónica de una tarde anunciada – Rivadavia)

Mejor labor periodística (2021):

CYNTHIA GARCÍA (La García – AM750)

JONATHAN VIALE (Pan y Circo – Rivadavia)

JESICA BOSSI (Lanata sin filtro – Mitre)

LABOR DE CONDUCCIÓN

Mejor labor en conducción (2019):

ALEJANDRO FANTINO (Fantino 910 – La Red)

ÁNGEL DE BRITO (El Espectador – CNN)

GUIDO KACZKA (No está todo dicho – La 100)

Mejor labor en conducción (2020):

ALEJANDRO DOLINA (AM 750)

ELIZABETH VERNACI (La Negra Pop – Radio Pop)

SANTIAGO DEL MORO (El Club del Moro – La 100)

Mejor labor en conducción (2021):

ANDY KUSNETZOFF (Perros de la calle – Urbana Play)

BETO CASELLA (Bien levantado – Continental)

PEPE GIL VIDAL (Café con Pepe – CNN Radio)

LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA

Mejor labor periodística deportiva (2019):

JUAN CARLOS “TOTI” PASMAN (Fútbol 910 – La Red)

DIEGO DÍAZ (Fútbol Continental – Continental)

SERGIO ALTIERI (La Garcia – AM 750)

Mejor labor periodística deportiva (2020):

FERNANDO PACINI (Super Mitre Deportivo – Mitre)

GUSTAVO GRABIA (Y ahora quién podrá ayudarnos – Radio Con Vos)

MARTÍN LIBERMAN (La Oral Deportiva – Rivadavia / Liberman en línea – Radio Late)

Mejor labor periodística deportiva (2021):

GUSTAVO LÓPEZ (Un buen momento – La Red)

JORGELINA ROCCA (Pibas con pelotas – AM 750)

RODOLFO “GRINGO” CINGOLANI (Despierta Corazón – La Red)

SERVICIO INFORMATIVO

Mejor servicio informativo (2019):

MITRE INFORMA PRIMERO (Mitre)

RADIO 10

SERVICIO INFORMATIVO CNN

Mejor servicio informativo (2020):

LA RED INFORMATIVA (La Red)

ROTATIVO DEL AIRE (Rivadavia)

SERVICIO CONTINENTAL (Continental)

Mejor servicio informativo (2021):

AM 750

PANORAMA NACIONAL (Radio Nacional)

RADIO NOTICIAS DEL PLATA (Del Plata)

LABOR EN LOCUCIÓN

Mejor labor en locución (2019):

BELEN BADIA (CNN Radio)

LUIS ALBORNOZ (La Red)

MARCELA PACHECO (AM 750)

Mejor labor en locución (2020):

ALEJANDRA ARESTIZABAL (El Rotativo del Aire – Rivadavia)

FERNANDA CARBONELL (La 100)

PABLO RAMIREZ (Blue)

Mejor labor en locución (2021):

LALO MIR (Radio Nacional)

SANTIAGO MAURIG (Vorterix)

TAMARA TARRIO (Rock & Pop)

PROGRAMA VESPERTINO

Mejor programa vespertino/nocturno diario (2019):

ATARDECER DE UN DIA AGITADO (Sergio Lapegue-La 100)

MASSACCESI QUE NUNCA (Mario Massaccesi – Radio de la Ciudad)

PASARON COSAS (Alejandro Bercovich – Radio Con Vos)

Mejor programa vespertino/nocturno diario (2020):

BRAVO CONTINENTAL (Fernando Bravo – Continental)

CRÓNICA DE UNA TARDE ANUNCIADA (Nelson Castro – Rivadavia)

MANCINI 910 (Fernando Mancini – La Red)

Mejor programa vespertino/nocturno diario (2021):

LE DOY MI PALABRA (Alfredo Leuco – Mitre)

PAN Y CIRCO (Jonathan Viale – Rivadavia)

PURO CUENTO (Paulo Kablan – Radio 10)

MEJOR RELATOR DEPORTIVO

Mejor relator deportivo (2019):

GUSTAVO CIMA (La Red)

LEONARDO GENTILI (La Red)

WALTER NELSON (La Red)

Mejor relator deportivo (2020):

DANIEL MOLLO (Cooperativa)

LEO GABES (Continental)

PABLO LADAGA (Radio 10)

Mejor relator deportivo (2021):

EDUARDO CAIMI (Mitre)

FEDERICO BULOS (Mitre)

GABRIEL ANELLO (Mitre)

MEJOR COMENTARISTA DEPORTIVO

Mejor comentarista deportivo (2019):

DANIEL CACIOLI (Del Plata)

ESTEBAN EDUL (Continental)

HUGO BALASSONE (La Red)

Mejor comentarista deportivo (2020):

GUSTAVO LOMBARDI (Mitre)

JUAN CARLOS “TOTI” PASMAN (La Red)

MARTÍN URRUTI (Mega)

Mejor comentarista deportivo (2021):

GUSTAVO LÓPEZ (La Red)

RODOLFO RAMÓN (La Red)

SANTIAGO LUCÍA (Nacional)

PROGRAMA MUSICAL

Mejor programa musical (2019):

CLÁSICO DE CLÁSICOS (Eduardo de la Puente- Rock & Pop)

CONEXIÓN ASPEN (Leo Rodríguez – Aspen)

DELICIAS DE UN CHARLATÁN (Daniel Jiménez – Vorterix)

Mejor programa musical (2020):

CANCIONES SON AMORES (Nora Perlé – Mitre)

LA CLAVE (Fena Della Maggiora – Nacional)

TAO (Bobby Flores – Rock & Pop)

Mejor programa musical (2021):

ETERNAMENTE BEATLES (Martín Aragón – Del Plata)

SOY NACIONAL (Sandra Mihanovich – Nacional)

TEMAZOS PARA TODOS (Carolina Wyler – La Pop)

LABOR HUMORÍSTICA

Mejor labor humorística:

ARIEL TARICO (Crónica de una tarde anunciada – Rivadavia)

LIZY TAGLIANI (Perros de la calle – Metro)

ROLO VILLAR (Mitre)

LABOR EN PRODUCCIÓN

Mejor labor en producción:

ANTONIO GARCÍA (Mañana Sylvestre – Radio 10)

EMANUEL HERRERA (La García – AM 750)

PABLO BENVENUTTI (El Club del Moro – LA 100)

LABOR EN OPERACIÓN

Mejor labor en operación:

ADRIAN AJON (Mitre)

LUCAS GIULIANO (Del Plata y Radio 10)

RUBEN “CACHA” PAREDES (Novaresio 910 – La Red)

MOVILERO

Mejor movilero:

ALAN LONGY (AM 750)

MERCEDES NINCI (Mitre)

ROSARIO BIGOZZI (La Red)

PROGRAMA DEPORTIVO

Mejor programa deportivo:

DE UNA OTRO BUEN MOMENTO (Gustavo López – La Red)

FÚTBOL CONTINENTAL (Diego Diaz – Continental)

SUPERMITRE DEPORTIVO (Gabriel Anello – Mitre)

PROGRAMA CULTURAL / EDUCATIVO

Mejor programa cultural/educativo:

EL EXPLORADOR CULTURAL (Lorena Peverengo – Radio Cultura)

HISTORIA DE NUESTRA HISTORIA (Felipe Pigna – Nacional)

HISTORIAS DEL COLÓN (Martín Leopoldo Díaz – CNN Radio)

MUSICALIZACIÓN

Mejor labor en musicalización:

CRISTIAN RAIMUNDI (FM Blackie)

DJ PAUL (Metro y Medio – Metro)

JULIAN ETCHEVARRIA (Blue).

