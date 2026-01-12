Más calor, pero también más viento: cómo estará el clima este lunes 12 de enero en Mar del Plata

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima superará los 30º C, pero se esperan fuertes ráfagas durante toda la jornada.

En un mes de enero con clima muy cambiante, este lunes 12 volverá a haber altas temperaturas, pero también fuertes vientos en Mar del Plata.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado por la noche, con una mínima probabilidad de lluvias (0 a 10%).

La jornada empezará muy calurosa con 28º C y a la tarde la temperatura alcanzará una máxima de 31º C. A la noche bajará a 20º C.

De todas formas, habrá mucho viento durante todo el día. Aumentará su intensidad progresivamente, siempre con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. A la mañana soplará desde el noroeste a 13-22 km/h y a la tarde virará al sudeste a 23-31 km/h. Por la noche subirá a 32-41 km/h en esa misma dirección.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios