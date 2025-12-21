Más de 100 castraciones, 300 vacunas y desparasitarios para perros y gatos en Nuevo Gol y Juramento

La ong Género Animal junto a Zoonosis y la Sec. De Salud Municipal llevó adelante un evento sin precedentes en la ciudad en pos de la prevención y el cuidado animal

Para seguir concientizando que la castración es el único método ético y efectivo para mejorar la vida de los animales y la comunidad toda, además de la prevención de enfermedades a través de la desparasitación y aplicación de vacunas, la ONG Género Animal llevó adelante una mañana maratónica de prevención y cuidado.

Junto a la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal y la Secretaría de Salud Municipal, se llevaron a cabo en el predio del Mario Bravo al 3800, 100 castraciones de perros y gatos, además de la aplicación de más de 300 vacunas y desparasitantes, en lo que fue una jornada histórica, focalizada en los vecinos de los barrios Nuevo Golf y Juramento.

Tras un relevamiento realizado por Celia Patuto y su equipo de la ong, de 8 a 12 se recibió a los vecinos con sus animales: “Estamos recontra felices. La ong replicó una acción que es tendencia en el país. Estamos convencidos de que esta es la forma de impactar en el territorio, llevarle el servicio al vecino. Fue maravilloso cómo acompañaron”.

“Gracias a la Secretaria de Salud que le tiramos la idea y dijo que avancemos, el acompañamiento de Zoonosis, Inspectoría y el predio que pertenece al Mayorista El Gauchito que nos prestó el predio desinteresadamente y nos puso a disposición seguridad, recursos de higiene, todo. Sin conocernos”, destacó.

Por su parte, Viviana Bernabei recordó palabras que dedicó en la presentación de la ong: “Ya dije una vez “estamos en el medio de gente muy intensa”, pero el mismo grado de intensidad que tienen es el compromiso por la causa que abrazan y la verdad que para nosotros es una satisfacción poner los recursos disponibles del Estado, sumarlos a los del privado”.

Agradeciendo la predisposición de El Gauchito, que además entregó cajas navideñas a cada castración, indicó que “ésto marca el compromiso del empresariado con su comunidad y su barrio. Celebrar este tipo de eventos, con una organización impecable realmente”.

De cara al 2026, adelantó: “Somos ambiciosos, así que nos reuniremos para armar un cronograma y planificar todo lo que puede ser el año, al aire libre, galpones grandes. Los lugares están en Mar del Plata. Hay que trabajarlos con la comunidad. Si no estamos cerca de los vecinos, este tipo de cuestiones no tienen impacto. El objetivo es llegar a la mayor cantidad de castraciones posibles, lograr un control poblacional en todo General Pueyrredón, trabajar sobre tenencia responsable. Son objetivos en común con Género Animal que trataremos de llevar adelante, y que la comunidad se empodere y los asuma como propios”.

También participaron el director de Zoonosis Pablo Alí, los doctores Juan Camaño y Jorge Anchill de División de Control Poblacional, y Ricardo Ramos de la División Inspectoría de Maltrato.

