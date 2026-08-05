Más neblina y probables lluvias: cómo estará el clima este miércoles 5 de agosto

El pronóstico del del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa neblina durante la mañana y lluvias aisladas a la noche

El clima en Mar del Plata para este miércoles 5 de agosto tendrá una jornada fría, con neblina durante la mañana, cielo nublado por la tarde y lluvias aisladas hacia la noche. La temperatura máxima prevista será de 14 ºC.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comenzará con neblina y una temperatura de 10º C. En ese tramo, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre 0 y 10%, por lo que no se esperan lluvias relevantes durante las primeras horas del día.

El viento soplará desde el oeste, con una intensidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. El informe no marca ráfagas para la mañana.

Por la tarde, el cielo estará nublado y se dará el momento más templado de la jornada. La temperatura llegará a 14º C, mientras que la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre 0 y 10%.

En esa franja, el viento rotará al sudoeste y tendrá una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Aunque la nubosidad seguirá presente, el pronóstico no anticipa lluvias para el desarrollo de la tarde.

Hacia la noche, el tiempo cambiará con lluvias aisladas y una temperatura de 11º C. La probabilidad de precipitaciones subirá a un rango de 10 a 40%, con viento del sudeste de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Fuente: Mi8

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