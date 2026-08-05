Impactante vuelco en Waikiki: el auto quedó destruido y el conductor resultó ileso

El Volkswagen Bora impactó contra pilotes de contención en avenida De los Trabajadores. El conductor, de 48 años, no sufrió lesiones de consideración.

Un impactante vuelco se registró durante la madrugada de este miércoles en la zona de Waikiki, donde un Volkswagen Bora terminó destruido tras chocar contra pilotes de contención de cemento ubicados sobre la banquina de avenida De los Trabajadores.

El siniestro ocurrió a la altura de Serrano y demandó la intervención de personal de la Comisaría Quinta, que llegó al lugar después de un llamado al 911 que alertó sobre el vuelco de un vehículo en ese sector del sur de Mar del Plata.

Según las primeras actuaciones, el conductor, un hombre de 48 años, circulaba desde la zona del Faro con dirección al centro cuando, por motivos que aún se intentan establecer, perdió el control del rodado e impactó contra las estructuras de cemento.

Producto del golpe, el auto quedó con daños de importancia. Sin embargo, cuando arribó el personal policial, el automovilista se encontraba lúcido y consciente, no presentaba lesiones de consideración y manifestó que no requería asistencia médica. Personal municipal le realizó el test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Los efectivos también comprobaron que el conductor tenía la documentación reglamentaria del vehículo, por lo que las actuaciones se concentraron en ordenar la escena y aguardar la llegada de inspectores de Tránsito para completar las diligencias correspondientes.

El episodio se suma a otros hechos recientes registrados en la ciudad, como el fuerte choque ocurrido en Paso y España, donde también debió intervenir personal de emergencia por un siniestro vial en una esquina de alto tránsito.

En la misma línea, otro antecedente reciente fue el choque en San Juan y Rawson, donde un conductor se descompensó, impactó contra un auto estacionado y debió ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos.

En el caso ocurrido en Waikiki, las actuaciones quedaron a cargo del personal policial interviniente. Los inspectores de Tránsito debían realizar las verificaciones de rigor sobre el vehículo y el sector donde se produjo el impacto.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios