El Papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre

El Sumo Pontífice llegará a Buenos Aires, viajará a Córdoba y encabezará una misa en Luján. La gira también incluirá Uruguay y Perú. El Gobierno celebró el anuncio.

La Santa Sede confirmó que el Papa León XIV realizará una visita apostólica a la Argentina del 8 al 11 de noviembre, en el marco de una gira sudamericana que también comprenderá Uruguay y Perú. Será la primera vez que el pontífice visite el país desde su elección y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque el programa oficial de actividades se difundirá más adelante.

El Vaticano informó que el viaje se desarrollará del 6 al 17 de noviembre. El recorrido comenzará en Uruguay, donde León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre. Ese mismo día llegará a la Argentina, donde permanecerá hasta el 11 de noviembre, para luego trasladarse a Perú, con escalas en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

Desde la Santa Sede explicaron que el pontífice aceptó las invitaciones realizadas por los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de los tres países. No obstante, aclararon que el cronograma detallado de celebraciones, encuentros y recorridas será presentado «a su debido tiempo».

El Gobierno nacional celebró la confirmación de la visita y destacó que se trata de «un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional». A través de un comunicado, la Oficina del Presidente sostuvo que la llegada del Papa responde a la invitación oficial formulada por Javier Milei, que fue entregada personalmente por el canciller Pablo Quirno durante su visita al Vaticano en febrero.

Además, el Ejecutivo aseguró que ya trabaja junto con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina en la organización del viaje y afirmó que se garantizarán todas las condiciones de seguridad y logística para el desarrollo de la visita. «La Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre», señaló el comunicado.

Por su parte, Pablo Quirno expresó en sus redes sociales que recibió «con enorme alegría» la confirmación del viaje y remarcó que continuará trabajando junto a la Santa Sede para que la visita «sea histórica para todos los argentinos».

La última etapa de la gira será Perú, país con el que León XIV mantiene un fuerte vínculo personal. Nacido en Chicago como Robert Francis Prevost, obtuvo la nacionalidad peruana en 2015 tras más de dos décadas de trabajo pastoral como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo, una de las ciudades incluidas en su itinerario. Su regreso también tendrá un fuerte significado para la Iglesia peruana, donde más del 80% de la población profesa la religión católica.

La confirmación de la visita representa además un hecho político relevante para el Gobierno de Javier Milei, que desde el inicio de la gestión impulsó el viaje del pontífice al país. La llegada de León XIV marcará un contraste con lo ocurrido durante el pontificado de Francisco, quien nunca visitó la Argentina desde que fue elegido Papa en 2013, pese a las invitaciones formuladas por distintos gobiernos.

Fuente: Diario Popular

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