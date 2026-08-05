Jorge García Cuerva habló de la preparación y dio detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina

El arzobispo de Buenos Aires dio las primeras precisiones del viaje del sumo pontífice al país. Con esta visita, León XIV cumplirá un anhelo de su predecesor Francisco.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, habló tras la confirmación de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina. «Su visita y su mensaje serán importantes», dijo en declaraciones periodísticas este miércoles. Con el cronograma ya oficializado por el Vaticano, comenzó el trabajo de organización de una gira que, según explicó el prelado, tendrá un fuerte contenido pastoral y buscará fortalecer la fe de los creyentes más que convertirse en un acontecimiento político o institucional.

En diálogo con TN, García Cuerva sostuvo que la confirmación fue el resultado de meses de diálogo y planificación, mientras la Santa Sede terminaba de definir la agenda internacional del pontífice para el segundo semestre. «Hay expectativa», manifestó.

«Se trabajó y finalmente se dio»

García Cuerva explicó que la posibilidad de una visita a la Argentina comenzó a tomar fuerza luego de conocerse los primeros viajes internacionales de León XIV.

«Sabíamos del viaje del Papa a España y luego del viaje a España. Ya había estado previamente en África, entonces la posibilidad estaba puesta en el segundo semestre. Dentro del segundo semestre había primero un viaje a Francia en septiembre. Se trabajó, se esperó, se conversó mucho y finalmente se dio. Ahora vendrá el trabajo más grande.»

En ese sentido, señaló que la etapa que comienza ahora estará enfocada tanto en la organización logística como en la preparación espiritual de los fieles.

Una visita con eje pastoral

El arzobispo insistió en que el principal objetivo del viaje será el encuentro del Papa con la comunidad católica argentina y no una agenda política. «Lo importante es pensar que es la visita del Papa. La visita del papa León XIV es una visita pastoral. El sentido del viaje es encontrarse con el pueblo de Dios, confirmarnos a los creyentes en la fe y fortalecernos en la esperanza y en la misión como Iglesia.»

Según explicó, además de la organización de los actos públicos y de la infraestructura necesaria, la Iglesia impulsará un proceso de preparación espiritual en todas las diócesis del país.

«Tenemos que preparar el corazón para la venida del Papa, del sucesor de Pedro, aquel que viene a confirmarnos en la fe y que seguramente tendrá un mensaje ligado también a las distintas problemáticas que vive nuestro país.»

El desafío después de la visita

Para García Cuerva, el impacto del viaje no terminará cuando León XIV abandone el país. Por el contrario, consideró que uno de los mayores desafíos será traducir sus mensajes en acciones concretas.

«Habrá un post visita que será preguntarnos qué hacemos con todo lo que el Papa nos deje. Tanto la previa como la posterior son dos etapas fundamentales.»

Seguridad y una agenda acotada

Consultado sobre las condiciones impuestas por el Vaticano para concretar el viaje, el arzobispo aclaró que no existieron exigencias políticas y que las únicas limitaciones responden a cuestiones organizativas y de seguridad.

«No ha habido ningún tipo de condición. Las habrá, de parte de la Santa Sede, ligadas a cuestiones de seguridad y también de tiempo. Nos encantaría que visite todas las ciudades y todos los lugares, pero evidentemente algunos podrán ser y otros no.»

En ese marco, anticipó que el recorrido del pontífice será necesariamente limitado y que deberán definirse cuidadosamente las actividades que integrarán la agenda oficial.

«Viene el sucesor de Pedro, no el sucesor de Francisco»

Uno de los mensajes más enfáticos de García Cuerva estuvo dirigido a evitar las comparaciones entre León XIV y el papa Francisco, quien nunca visitó la Argentina durante su pontificado.

«La condición que nosotros tenemos que poner es que viene el sucesor de Pedro, no viene el sucesor de Francisco». El arzobispo sostuvo que, si bien ambos comparten la misma doctrina de la Iglesia y muchas líneas pastorales, cada pontífice tiene un estilo propio.

«Hay una misma línea de reflexión y temas que son los mismos del magisterio de la Iglesia y de la doctrina social, pero no es la misma persona. Seguramente diga algunas cosas que no son iguales a Francisco, y está bien que así sea. Nosotros tenemos que aprenderlas.»

De esta manera, la Iglesia busca que la histórica visita de León XIV sea vivida como el inicio de una nueva etapa para el catolicismo argentino, con una identidad propia y sin quedar condicionada por las inevitables comparaciones con el pontificado anterior.

Fuente: Ámbito

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