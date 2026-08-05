La CGT local anunció movilizaciones contra la Ley de Extranjerización de Tierras y por San Cayetano

La primera acción en la ciudad ocurrirá este jueves, con una concentración frente al Palacio Municipal

La Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Mar del Plata anunció una agenda de protestas para los próximos días en la ciudad. Este miércoles, a las 10 horas, la central obrera brindará una conferencia de prensa en su sede de Catamarca 2124 para detallar las acciones gremiales que se llevarán a cabo contra la Ley de Extranjerización de Tierras y en conmemoración de San Cayetano.

El encuentro contará con la participación unificada de la CGT y las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores). El objetivo es brindar precisiones sobre el plan de lucha local frente al inminente tratamiento legislativo de proyectos que, según denuncian los sindicatos, facilitan la entrega del patrimonio nacional a sectores extranjeros.

La primera acción en la ciudad ocurrirá este jueves, con una concentración frente al Palacio Municipal. La movilización busca expresar un rechazo rotundo a la Ley de Extranjerización de Tierras, una iniciativa que genera alarma en diversos sectores sociales y sindicales por el impacto que podría tener sobre el territorio argentino.

Desde las centrales obreras advierten que esta legislación permitiría que grandes corporaciones transnacionales y millonarios adquieran tierras sin regulaciones reales, eliminando los topes vigentes de posesión extranjera. Los dirigentes señalan antecedentes como el caso de Lago Escondido para ilustrar el riesgo de que se impida el libre tránsito y se “remate” la riqueza natural del país por muy poco valor.

Posteriormente, el viernes 7 de agosto, la actividad se trasladará hacia la parroquia San Cayetano. Bajo la histórica consigna “Seguimos caminando por paz, pan, tierra, techo y trabajo”, los movimientos sindicales marplatenses se sumarán a la jornada de demanda popular por los derechos básicos y la dignidad de los trabajadores.

Estas jornadas de protesta en Mar del Plata forman parte de un esquema de lucha más amplio que busca frenar lo que los gremios califican como un programa de saqueo y entrega de la soberanía nacional. Los referentes locales esperan una participación masiva para enviar un mensaje claro a los legisladores sobre la necesidad de proteger los recursos y el bienestar del pueblo.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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