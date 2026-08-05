Una enfermera fue atacada con una tijera por un paciente internado en el HIGA

La trabajadora de la salud sufrió una herida punzocortante en el cuello y el omóplato. El agresor, que estaba internado desde el sábado, fue reducido por otros enfermeros.

Momentos de extrema tensión se vivieron durante la madrugada de este jueves en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), cuando una enfermera de 36 años fue atacada por un paciente internado que la hirió con una tijera mientras realizaba sus tareas habituales.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la profesional se encontraba preparando el carro de enfermería para comenzar su jornada laboral cuando sintió un fuerte golpe en la nuca. Instantes después advirtió que tenía una lesión sangrante.

Al observar la situación, otros trabajadores del hospital intervinieron de inmediato, lograron reducir al agresor y le quitaron una tijera que sostenía en una de sus manos, con la que presuntamente había provocado la herida.

La enfermera fue asistida por personal médico del propio nosocomio, que constató una herida punzocortante en la zona del cuello y el omóplato. Afortunadamente, las lesiones no comprometieron órganos vitales y la víctima se encuentra fuera de peligro.

El agresor es un hombre de 54 años que permanecía internado en el HIGA desde el pasado 2 de agosto, luego de haber ingresado por un episodio de autolesión mediante fuego. Según trascendió, presentaría antecedentes vinculados a problemas de salud mental.

Tras el episodio intervino personal policial y la Unidad Funcional de Instrucción N° 1, a cargo de la fiscal Florencia Salas, dispuso la formación de una causa por lesiones leves, la notificación del imputado y la realización de las diligencias judiciales correspondientes.

Fuente: Mi8

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