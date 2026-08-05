El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas fuertes, ráfagas y caída de granizo para este jueves

El organismo estatal advirtió sobre fenómenos climáticos de variada intensidad que incluirán abundante caída de agua en cortos períodos y fuerte actividad eléctrica. Las autoridades locales difundieron una serie de recomendaciones clave para la población y recordaron las líneas de emergencia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de alerta para este jueves ante la previsión de tormentas de variada intensidad que afectarán a la región. Según el informe oficial, algunas de estas tormentas podrían ser localmente fuertes, por lo que se solicitó a los ciudadanos extremar los cuidados y mantenerse informados sobre la evolución del clima.

El fenómeno meteorológico estará acompañado por lluvias abundantes en cortos períodos, una intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento fuertes y la probabilidad de caída de granizo en zonas focalizadas. Las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante gran parte de la jornada, lo que podría generar anegamientos temporarios en áreas urbanas debido al volumen de agua previsto.

Ante este escenario, las autoridades difundieron un listado de recomendaciones preventivas urgentes para asegurar la seguridad pública:

Vía pública: Circular con máxima precaución y respetando estrictamente las normas de tránsito ante la posible reducción de visibilidad y calzadas resbaladizas.

Circular con máxima precaución y respetando estrictamente las normas de tránsito ante la posible reducción de visibilidad y calzadas resbaladizas. Hogares: Asegurar macetas, tenderos y cualquier objeto suelto en balcones, ventanas o terrazas que pueda ser desplazado por el viento.

Asegurar macetas, tenderos y cualquier objeto suelto en balcones, ventanas o terrazas que pueda ser desplazado por el viento. Residuos: No sacar las bolsas de basura fuera de los horarios permitidos para evitar que obstruyan los desagües y agraven las inundaciones.

Finalmente, el comunicado oficial recordó que, ante cualquier contingencia o situación de riesgo en la vía pública, los vecinos deben comunicarse de manera inmediata con Defensa Civil llamando al 103, o con el servicio de emergencias médicas SAME a través de la línea 107.

🌧️#AlertaAmarilla 🟡 El Servicio Meteorológico Nacional informa que para este jueves habrá tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Pueden estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo, ráfagas fuertes e intensa actividad eléctrica.



📢… pic.twitter.com/yct2Zc9Brl — Municipalidad de General Pueyrredon (@munimardelplata) August 5, 2026

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