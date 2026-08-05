Cómo desechar correctamente los medicamentos vencidos y por qué es importante hacerlo

Especialistas recomiendan no tirar medicamentos al inodoro ni a la basura sin tratamiento y explican cómo descartarlos de forma segura. También dan tips para almacenarlos de forma segura.

El uso responsable de los medicamentos también implica saber cómo descartarlos cuando vencen o dejan de ser necesarios. Los especialistas recomiendan no tirarlos al inodoro ni a la pileta, y tampoco desecharlos directamente con la basura sin tomar ciertas precauciones, ya que algunos de sus componentes pueden contaminar el ambiente o favorecer un uso inadecuado.

Para reducir estos riesgos, los comprimidos y cápsulas deben retirarse de sus envases y colocarse dentro de un recipiente con materiales absorbentes, como tierra, arena, yerba o café usados. Luego, ese recipiente debe cerrarse correctamente antes de desecharlo con los residuos domiciliarios.

En el caso de los medicamentos líquidos o en crema, la recomendación es mantenerlos en su envase original y colocarlos dentro de un recipiente opaco y bien sellado. Por su parte, las agujas, ampollas y viales deben descartarse en recipientes rígidos, resistentes y correctamente cerrados para evitar accidentes.

Desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) remarcan que, siempre que exista un programa oficial de recolección de medicamentos vencidos o en desuso, esa debe ser la primera opción para realizar el descarte.

Según explicó Carolina Sian, una correcta gestión de estos productos ayuda a prevenir la contaminación ambiental, disminuye el riesgo de resistencia a los antimicrobianos, protege la salud de las personas y los animales y evita el uso indebido de medicamentos.

Cómo y dónde se almacena un medicamento en el hogar

El modo en que se conserva durante todo el tratamiento y el descarte cuando ya no se lo requiera, son acciones concretas y sencillas que ayudan a proteger la salud de las personas y a preservar el medioambiente.

Según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) compartió una serie de recomendaciones al respecto:

Conservar los medicamentos de acuerdo con las indicaciones del prospecto .

. Mantenerlos en un lugar seco, protegidos de la luz y alejados de fuentes de calor y humedad, por lo que baños y cocinas no suelen ser los sitios más adecuados.

y humedad, por lo que baños y cocinas no suelen ser los sitios más adecuados. Que estén siempre fuera del alcance de niños y animales.

Los que requieran refrigeración deben ubicarse preferentemente en el estante central de la heladera (no en la puerta ni en el fondo, donde la temperatura suele ser más variable).

(no en la puerta ni en el fondo, donde la temperatura suele ser más variable). Conviene mantenerlos en su empaque original para facilitar su correcta identificación.

para facilitar su correcta identificación. Preservar las condiciones de conservación indicadas por el fabricante y contar con toda la información necesaria para su uso.

«Guardar correctamente un medicamento es una parte esencial del tratamiento. Una conservación inadecuada puede comprometer su calidad y, en consecuencia, afectar su eficacia o seguridad. Por eso es importante respetar las condiciones de almacenamiento indicadas para cada producto y revisar periódicamente la fecha de vencimiento», señaló Carolina Sian, directora de asuntos regulatorios de CAEMe.

Prospecto digital: una nueva herramienta

A estas medidas de cuidado se suma la implementación gradual del prospecto digital, impulsada por una disposición de la ANMAT. A partir de esta iniciativa, los envases incorporarán un código QR o Data Matrix que permitirá acceder, desde un celular, tablet u otro dispositivo, a la versión más actualizada del prospecto, tanto en medicamentos de venta libre como bajo receta.

Esta herramienta facilitará la consulta de información clave, como indicaciones, dosis, forma de administración, condiciones de conservación, advertencias, contraindicaciones e interacciones, evitando que los usuarios accedan a versiones desactualizadas.

Carolina Martinenghi, directora de Comunicaciones de CAEMe, destacó que este sistema representa un avance importante porque garantiza que pacientes y profesionales dispongan siempre de la información aprobada más reciente por la ANMAT.

Además, señaló que el formato digital mejorará la accesibilidad, ya que permitirá ampliar el tamaño de la letra, utilizar herramientas de lectura asistida e incorporar nuevas funciones que faciliten la comprensión de los tratamientos.

Los especialistas coincidieron en que promover el uso responsable de los medicamentos favorece una mayor adherencia a los tratamientos, mejora la seguridad de los pacientes y contribuye a obtener mejores resultados terapéuticos.

Finalmente, recordaron que estas acciones se enmarcan en el enfoque de «Una sola salud», promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que destaca la estrecha relación entre la salud humana, la salud animal y el cuidado del medioambiente. Por ello, una correcta utilización y eliminación de los medicamentos beneficia no solo a cada persona, sino también a toda la comunidad.

Fuente: Diario Popular

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