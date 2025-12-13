Más o menos bien: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura máxima de 26 grados y cielo mayormente nublado

El fin de semana comenzará con algunas nubes pero una agradable temperatura, según detalló el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este sábado en Mar del Plata.

En la mañana se esperan 23 grados, un cielo mayormente nublado y vientos que soplarán desde el sector oeste a entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Durante la tarde, la temperatura trepará hasta su máximo esperado: 26 grados. En tanto, el cielo seguirá con un importante porcentaje de nubes. Además, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Finalmente, para la noche del sábado, el termómetro indicará un descenso hasta los 18 grados, mientras que la intensidad de los vientos también bajará a entre 7 y 12 km/h.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios