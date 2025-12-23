Más playa y menos pantalla: jóvenes impulsan una colonia de surf inclusiva en Mar de Cobo

Jóvenes de Mar de Cobo se comprometieron en el desafío de llevar y abrir el surf al conjunto de la comunidad y habilitaron una escuela que, en playas de esa localidad, permite dar los primeros pasos de aprendizaje sin depender de cuestiones económicas.

Javier Beldarrain y Franco Mestralet, de 35 y 33 años, son los responsables de este emprendimiento que tiene una consigna bien clara: “que ningún chico ni chica del pueblo se quede sin la posibilidad de aprender.”, dicen.

Ambos llevan adelante la Escuela de Surf en La Baliza, ubicada en el balneario del mismo nombre —a unos 400 metros de la calle principal hacia el norte—, donde desde hace ocho años dictan clases particulares y grupales para todas las edades, tanto a residentes como a turistas. A ellos, se sumaron como profes Juanse y Facundo, todos con el curso aprobado de Instructor Nacional de Surf.

Javier, nacido en Mar del Plata, es guardavidas en La Baliza desde hace diez años y vive en la localidad desde hace tres. Recuerda que cuando era chico aprender surf parecía algo inalcanzable: “Cuando nosotros éramos chicos nos parecía imposible aprender a surfear. Nadie te enseñaba, era muy difícil”.

Con esa experiencia como punto de partida y tomando otros ejemplos como uno que actualmente hay en Chapadmalal, la escuela fue creciendo año a año, sumando infraestructura y equipamiento. Incorporaron tablas soft “Maré” de 9 pies, que facilitan el aprendizaje desde la primera clase. “No importa la edad: chicos o adultos pueden pararse sobre una ola rápidamente. Eso ayuda a entender la técnica, es divertido y evita la frustración”, señala.

En ese proceso surgió la idea de crear una colonia de surf para los chicos y chicas del pueblo, con modalidad intensiva de lunes a viernes. Cuando las condiciones del mar lo permiten, las actividades se realizan en el agua; y cuando no, continúan en la Sociedad de Fomento, con ejercicios físicos, charlas técnicas, actividades recreativas o en la rampa del playón con skates y carvers.

La colonia se organiza por edades: en diciembre, jóvenes de 14 a 18 años; en enero, de 10 a 14; y en febrero, niños y niñas de 5 a 10 años, acompañados por un adulto.“El objetivo es que nadie se quede con ganas de aprender a surfear, fomentar el amor por el mar y no vivir de espaldas a la naturaleza. Más playa y menos pantalla”, resume Javier.

Si bien existe un monto sugerido —muy inferior al valor real de unas 20 clases—, el aporte no es excluyente. Cada familia colabora con lo que puede y, si no está en condiciones de hacerlo, el o la niña puede participar igual. “Lo único fundamental es el compromiso de asistencia y la inscripción previa”, aclaran. El formulario se encuentra disponible en los perfiles de Instagram @baliza.escuela y @baliza.surfshop.

El punto de encuentro de las actividades es el local ubicado en Avenida Cobo 87 , donde además, en algunas tardes, se realizan after beach abiertos a todo público, generalmente entre las 16 y las 21 horas. Con cafetería, música y DJs, la propuesta invita a compartir el cierre del día a pocos metros del mar y a seguir fortaleciendo el espíritu comunitario que impulsa el proyecto.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios