MASIVA CONVOCATORIA EN ELECCIONES DE SIVARA APOYANDO A LA LISTA DE UNIDAD, ENCABEZADA POR WALTER RIVERO.

Tras una masiva convocatoria este lunes 15 de Diciembre se llevaron a cabo las elecciones sindicales de SIVARA.



Dos columnas de afiliados y simpatizantes del sector se convocaron en Plaza Rocha y Plaza San Martín,

desplegandose con bombos y banderas hacia la sede sindical de Luro 3050, local 42, donde entre las 10 y las 17 Hs. se desarrolló la elección, la LISTA AZUL DE UNIDAD fue la lista oficial, encabezada por Walter Rivero, quien ha sido electo Delegado Regional Mar del Plata y Costa Atlántica, luego de años de intenso

trabajo junto a la Comisión Directiva. El acompañamiento de la gente ha sido el mayor combustible para los miembros de la misma quienes celebraron con orgullo y mucha emoción este logro que tanto se esperaba.



Las elecciones gremiales están reguladas por la Ley 23.551, son procesos democráticos internos de cada gremio. Comentaba el flamante Secretario General de Sivara Mar del Plata y Costa Atlántica que “este proyecto nació desde la necesidad de tener una representatividad efectiva delante del gremio, ya

que hasta hace unos años los referentes de la venta ambulante no estaban siendo tomados en cuenta

dentro de la estructura sindical, es por eso que decidimos involucrarnos, comenzamos a plantearnos

una nueva alternativa de sindicato donde todos fueramos parte”. A su vez agregó “estamos muy agradecidos con cada compañero, cada uno que se sumó a las jornadas de afiliaciones,

los que nos trajeron inquietudes a resolver, proyectos, ideas, cada uno fue estratégico, no hubieramos alcanzado la conducción de este sindicato sino fuera por el tremendo apoyo de cada uno de los

vendedores y feriantes de la ciudad”.

Para finalizar remarcó que “el objetivo es darles amparo, protección y resguardo a cada trabajador

o trabajadora, desde la Comisión Directiva electa seguiremos en pos de un modelo de unidad, compromiso y compañerismo, ese fue el ideal de lo que hoy es Vendedores Ambulantes y Feriantes Unidos, un gran proyecto que hoy ve sus frutos”.

Comentarios

comentarios