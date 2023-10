Massa contra los cueveros por la suba del dólar: «Hasta que no los vea presos, no paro»

El ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó hoy una dura advertencias a quienes operan en forma ilegal en el mercado cambiario, y les advirtió que «hasta que no los vea presos, no paro. Me voy a ocupar de que vayan en cana».

Ocurrió tras una jornada de alta tensión, en la que el dólar blue llegó a $1.050, para sobre el final bajar 40 pesos y cerrar en $1.010.

En un encuentro con empresarios, Massa dijo que irá con todo el peso de la ley sobre quienes mueven el mercado ilegal.

«Lo que les quiero decir es que de la misma manera que lo tuve con las primarias, tengo claro quiénes son esos 4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje. Me voy a ocupar, esta vez -la vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe-, esta vez me voy a ocupar de que no se escape y vaya a cana», lanzó Massa.

Dijo creer que, «alguna vez en la Argentina, el que especula con el ahorro de la gente, y el que opera sobre los arbitrajes y genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso».

«Creo que la Argentina necesita algunos presos que especulan con el ahorro de la gente y el patrimonio de las empresas, y creo que es tiempo de ponerle el límite», sostuvo Massa, cuando faltan menos de dos semanas para las elecciones en las que va como candidato presidencial de Unión por la Patria.

Ante los empresarios de la Cámara de Comercio, consideró que «desde la política hay que ponerles el límite a los irresponsables, y con el poder del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio y el ahorro de la gente».

«Y yo puedo ganar o perder una elección, porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver a esos 4 o 5 pícaros en cana».

E insistió: «Se los digo para que después no empecemos con que se ataca al mercado, o las libertades. Hasta que no los vea presos, no paro».

