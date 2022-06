MAXIMILIANO “MACHI” MARTÍNEZ ES EL NUEVO BARTENDER DEL AÑO 2022 DE ARGENTINA

●El bartender de Tiki Bar de Mar del Plata se coronó campeón de World Class, la prestigiosa

competencia de coctelería organizada por Diageo

● Machi Martinez representará al país en la final internacional que se celebrará en Sídney,

Australia, en Septiembre frente a bartenders de todo el mundo

Se acabó el suspenso, ante más de 350 personas, figuras de la industria y de los mejores bares del país el título de bartender del año tiene nombre, Maximiliano “Machi” Martínez de Tiki Bar de Mar del Plata, quien se coronó ganador nacional de la edición 2022 de World Class, el prestigioso certamen de coctelería organizado por Diageo, la empresa líder mundial de bebidas espirituosas premium.

En sus más de 12 años, World Class ha apoyado, capacitado e inspirado a más de 400.000 bartenders de más de 60 países del mundo y, con el correr de los años ha dejado de ser sólo una competencia para convertirse en una plataforma de capacitación, desarrollo e inspiración para personas de la industria de bares y bebidas. Este año, más de 75 bartenders de todo el país participaron de las instancias previas de competencia y de los talleres de capacitación World class Studios.

“Es mi segundo año en World Class y ahora me estoy dando cuenta de mi evolución, de mi transformación, gracias a esta competencia. Cuando anunciaron al ganador y dijeron mi nombre no podía creerlo. Sentí una alegría enorme, no tanto por mí, sino todo por las personas que están detrás de todo esto, que me dieron una mano, como el equipo de Tiki Bar,” comentó Machi Martinez. “Siento que la coctelería argentina está teniendo un nivel de diez y, para mí, World Class es parte de eso, contribuyendo a que todos los bartenders que participan se transformen y evolucionen”.

“La coctelería argentina está viviendo un momento extraordinario. Las finales de World Class son cada vez más disputadas, el nivel de talento y creatividad de los participantes es cada vez más alto y esto nos llena de orgullo porque demuestra que nuestra intención de contribuir a desarrollar la industria no es más un sueño, sino una realidad. Felicitamos a todos los bartenders que participaron y, en especial, a Machi Martínez, quien fue un gran ganador y sin dudas pondrá la bandera argentina bien arriba en la competencia global”, comentó Inés Caruso, Directora de Marketing e Innovación de Diageo.

El pasado lunes en Cruza Polo Bar en el imponente el Campo Argentino de Polo ocho de los mejores bartenders del país pusieron a prueba su talento al enfrentarse a tres desafíos. En el primero, se midieron con una cata a ciegas donde debieron identificar distintos cócteles y bebidas espirituosas del portafolio de Diageo. El segundo desafío, enfocado en el icónico Tanqueray martini, los retó a presentar un twist del clásico cóctel creando su propio vermouth dry. En el tercer evento debieron presentar un cóctel innovador con Johnnie Walker, el whisky escocés más vendido del mundo.

Los tres bartenders con el mayor puntaje total luego de las tres rondas, Machi Martínez de Tiki Bar, Juan Salazar de Presidente Bar y Marcos Dujmovic de Uptown, avanzaron a la instancia final: una tensa ronda de velocidad, donde debieron preparar y presentar ocho tragos en ocho minutos, simulando un servicio de bar en una noche agitada, considerado el reto más integral del certamen.

Con una excelente performance, el bartender de Tiki Bar se llevó los honores y será el representante argentino en la final global que se realizará en Sídney en septiembre frente a profesionales de la coctelería de todo el mundo.

La competencia que se realiza en el país desde 2017, y que ha visto a talentos locales como Francisco Vaccalluzzo o Maximiliano Salomon brillar en los certámenes globales, mantiene el foco en la capacitación e inspiración a través de los World Class Studios, una serie de capacitaciones con las últimas tendencias, recetas y conocimientos sobre la industria.

