MDQ Digital continúa con sus funciones para gestionar ofertas laborales, armar el CV y postularse a empleos

La plataforma municipal cuenta con herramientas específicas de la Oficina de Empleo que permiten a empresas y personas en búsqueda laboral realizar sus trámites de forma más ágil y ordenada. Actualmente, la plataforma cuenta con ofertas laborales activas, entre las que se destacan pedidos para panadero, parquero, barista, soldador, entre otros puestos.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de MDQ Digital, dispone de un módulo dedicado a la Oficina de Empleo. A partir de esta herramienta, es posible gestionar de manera online distintos servicios que antes se realizaban de forma presencial, permitiendo a empresas y personas en búsqueda laboral centralizar sus trámites en un solo lugar, de forma más ágil y accesible. El sitio web es mdqdigital.mardelplata.gob.ar.

Desde este espacio, empresas y vecinos pueden cargar ofertas laborales, crear su CV o postularse a las búsquedas vigentes. Actualmente, la plataforma cuenta con distintas ofertas laborales activas para puestos como panadero, parquero, barista, soldador, fletero, jefe de logística, vidriero, entre otros.

Dentro del portal, las empresas cuentan con un formulario diseñado para publicar pedidos laborales de manera clara y completa. Accediendo con el Usuario MDQ Digital, deben ingresar a “Oficina de Empleo”, seleccionar la opción “Empresa” y completar los datos solicitados, además de una breve descripción del perfil buscado. Una vez enviada la solicitud, el equipo revisa la información, notifica por correo si la oferta fue aprobada o si es necesario corregir algún punto y comienza el proceso de intermediación laboral por parte de la oficina de empleo.

Las personas que se encuentren en búsqueda activa de empleo pueden crear uno o varios CV a través de la opción “Mi CV”, adaptando la información según el puesto o la empresa a la que deseen postularse. El sistema permite cargar datos de contacto, experiencia, habilidades, idiomas, movilidad y otros campos relevantes. Cada CV pasa por una autenticación previa y queda disponible una vez aprobado. También puede descargarse en formato PDF desde la vista imprimible.

En la sección “Ofertas Laborales”, los usuarios encuentran todas las búsquedas vigentes organizadas en tarjetas desplegables. Cada una incluye la información completa del puesto y la opción “Postularme”, que permite enviar la solicitud directamente desde la plataforma. Tras la postulación, la Oficina de Empleo verifica la información cargada y comunica por correo si fue aceptada o si requiere modificaciones.

Esta incorporación ya lleva tres meses facilitando la conexión entre empresas y personas en búsqueda laboral y agilizando procesos que antes requerían atención presencial.

En detalle, en la web de MDQ Digital actualmente se pueden encontrar ventanas que refieren a los siguientes trámites disponibles: ARM, Salud, Discapacidad, Ventanilla Única, Proveedores Municipales, Domicilio Electrónico, Firma Digital, Decreto de Licencias y Oficina de Empleo.

Asimismo, es importante destacar que ingresando a www.mardelplata.gob.ar/aplicaciones, se puede acceder al botón «Descargá tus app» para descargar tanto la app de Mdq Digital, como cualquiera de las aplicaciones del municipio.

Cómo crear un usuario en MDQ Digital

Para operar en la plataforma MDQ Digital, primero se debe ingresar en mdqdigital.mardelplata.gob.ar, luego generar un usuario completando los datos personales y, al aceptar los términos y condiciones, llegará un mail de validación, finalmente, una vez creado el usuario, se debe ingresar en MDQ Digital y elegir el trámite a realizar.

Comentarios

comentarios