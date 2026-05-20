Medias, guantes y gorros para personas en situación de calle: la UNMDP confeccionó prendas para combatir el frío

La actividad se realizó en la sede anexa de Arquitectura y continuará este miércoles con participación de estudiantes, docentes y vecinos.

En medio de las bajas temperaturas que atraviesa Mar del Plata, la Universidad Nacional de Mar del Plata abrió sus puertas para confeccionar ropa de abrigo destinada a personas en situación de calle, en una jornada solidaria impulsada por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.

La actividad se desarrolló este martes en la sede anexa de la FAUD, ubicada en España 3951, donde estudiantes, docentes y vecinos trabajaron en la confección de medias, guantes, gorros y otras prendas que luego serán distribuidas por organizaciones solidarias.

Una convocatoria abierta a toda la comunidad

La propuesta está articulada con el Proyecto Abrigar, Cáritas y La Noche de la Caridad, un espacio que desde hace más de dos décadas reparte comida caliente y abrigo a personas que viven en la calle en distintos puntos de la ciudad.

La directora del programa Comunidad, Julieta Rodríguez, explicó que todas las prendas confeccionadas durante estas jornadas son entregadas a quienes sostienen ese trabajo territorial. “Nosotros hacemos medias, guantes y gorros que luego entregamos a nuestra referente de La Noche de la Caridad, y ellos los distribuyen junto al plato de comida”, señaló.

Además, remarcó que la convocatoria está abierta incluso para quienes no tienen experiencia en costura. “Siempre nos vamos distribuyendo las actividades”, explicó.

Por su parte, la coordinadora del programa Comunidad, Daniela Deleo, subrayó el valor de generar este tipo de espacios desde la universidad pública. “Uno siempre piensa que viene a cursar y nada más, pero este también es nuestro desarrollo como profesionales”, expresó.

En esa línea, remarcó la importancia de la extensión universitaria y del trabajo colectivo. “Hay que hacer comunidad, hay que tejer mucho entre nosotros porque pensamos que estamos solos y estamos todos en la misma”, afirmó.

También destacó que no hace falta tener conocimientos previos para sumarse. “Venir aunque sea a tomar un mate, cortar telas o compartir el encuentro también tiene valor”, sostuvo.

Entre quienes participaron de la primera jornada hubo también una estudiante de la FAUD que asistió junto a sus padres para colaborar con la confección de prendas destinadas a personas en situación de calle.

La actividad continuará este miércoles 20 de mayo, de 14 a 18, en la sede anexa de la facultad. Desde la organización remarcaron que no es necesario asistir durante toda la jornada y que la invitación sigue abierta a toda la comunidad.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios