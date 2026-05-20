El proyecto de Abad para ampliar la Cámara Federal obtuvo dictamen en el Senado

El presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, Alejandro Tazza, expuso en el Senado y respaldó la iniciativa impulsada por Maximiliano Abad para crear una nueva Sala y evitar el colapso judicial en una jurisdicción que abarca gran parte de la provincia de Buenos Aires.

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En el Senado de la Nación se dictaminó favorablemente el proyecto de ley del senador nacional por la provincia de Buenos Aires y marplatense, Maximiliano Abad, que propone la creación de una nueva Sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. La iniciativa fue tratada en el marco de una plenaria de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

Durante el encuentro, que contó con la participación del presidente del tribunal, Alejandro Tazza, Abad expuso los fundamentos de la propuesta y advirtió sobre la situación crítica que atraviesa actualmente la jurisdicción federal.

“El desmedido incremento de causas en la justicia federal de la jurisdicción de los Juzgados Federales existentes en la ciudad de Mar del Plata, Dolores, Azul y del Juzgado Federal de Necochea ha generado una situación de sobrecarga y riesgo de colapso, poniendo en riesgo el correcto cumplimiento de la labor jurisdiccional”, afirmó Abad.

Y agregó: “Celebro que haya dictamen favorable. Es un paso muy importante para responder a una demanda concreta de la sociedad: una justicia no solamente justa, sino también rápida”.

Durante su exposición ante los senadores, Tazza sostuvo que “vivimos una cruda realidad. Estamos a un paso del colapso”. Además, explicó que “el panorama actual se complejiza no solo por el crecimiento poblacional de la jurisdicción —que abarca cerca del 37% del territorio bonaerense— sino también por la diversidad de materias que atiende el fuero, incluyendo cuestiones penales, civiles, comerciales, laborales, previsionales y de salud, además de las tareas administrativas propias del tribunal”. Recordó, además que “la Cámara se creó en 1992″ y que, con «los cambios que se han evidenciado, hoy actualmente funciona con dos jueces. Contar con una nueva Sala es algo muy necesario”, remarcó, al tiempo que agradeció las gestiones del legislador marplatense y de los Senadores que acompañaron de manera unánime la propuesta.

La iniciativa (Expediente 1064/24) propone la creación de una segunda Sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, identificada con el número II, con dos Secretarías de Cámara y una estructura propia de jueces, funcionarios y personal administrativo.

Actualmente, la Cámara Federal de Mar del Plata concentra apelaciones de ocho juzgados federales, atiende a más de dos millones de habitantes y funciona con una única sala integrada por dos magistrados. El tribunal registra altos niveles de litigiosidad, con más de 7.400 causas resueltas en 2023 y proyecciones que superan los 10 mil expedientes anuales.

“Este volumen de trabajo, que no fue acompañado por un crecimiento en la estructura del tribunal, hace imprescindible avanzar rápidamente en su ampliación para garantizar mayor eficiencia, celeridad y seguridad jurídica”, agregó Abad.

Con el dictamen favorable en comisiones, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto del Senado.

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