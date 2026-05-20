Familias de la Primaria Nº 31 denuncian la presencia de ratas en las aulas y exigen suspender las clases: «Es un asco»

Las clases ya fueron suspendidas por tres días mientras se llevaba a cabo el proceso de desratización, pero los alumnos volvieron a encontrarse con los roedores cuando volvieron a las aulas.

Padres de los alumnos de la Escuela Primaria Nº 31 «Sargento Cabral» denuncian la aparición de ratas dentro de las aulas y exigen la suspensión de clases.

En las últimas horas, los padres del colegio manifestaron su «profunda preocupación ante la reiterada aparición de roedores dentro del establecimiento educativo«. «Hace aproximadamente dos semanas comenzaron a detectarse ratas en distintos sectores de la escuela. Luego de numerosos reclamos realizados por madres y padres, la semana pasada se decidió suspender las clases durante tres días para llevar adelante tareas de desratización a cargo de una empresa enviada por el Consejo Escolar», relataron.

Sin embargo, cuando los alumnos regresaron a clases volvieron a encontrarse con los roedores en su lugar de estudio. «Una de las ratas estaba en medio del aula mientras los chicos cursaban normalmente», detallaron.

Los directivos informaron a las familias que se realizaron tareas de desratización en el edificio, ubicado en San Lorenzo y España, el pasado 22 de abril, además de fumigaciones el 11 y 12 de mayo. Por otra parte, intervinieron miembros del área de Salubridad de la Municipalidad de General Pueyrredon «para intentar resolver definitivamente la situación».

«Queremos dejar en claro que no ponemos en duda el compromiso ni el esfuerzo realizado por directivos y trabajadores de la escuela, quienes actuaron dentro de sus posibilidades. Sin embargo, consideramos que no se puede naturalizar que niños y niñas convivan con ratas dentro de un espacio educativo. Las familias exigimos una solución urgente, condiciones sanitarias adecuadas y garantías para que nuestros hijos puedan asistir a clases en un ambiente seguro y saludable», expresaron.

Marisa, madre de una alumna de la Primaria Nº 31, habló con Mi8 y declaró que la situación que se vive allí es «una vergüenza». «Suspendieron tres días las clases para una desratización pero sigue habiendo ratas. El viernes fueron y hubo ratas, y mi hija ayer no quiso entrar a la escuela. Es una invasión y los roedores están saliendo aunque haya gente, y también salen a morir los que comieron veneno», contó.

Al igual que los otros padres, exigió la suspensión de clases porque «es imposible que los chicos estudien con ratas en el aula». «Es un asco, fue Salubridad a tapar más huecos por donde pueden entrar los animales, pero también habían tapado agujeros la semana pasada. Da mucha vergüenza», dijo.

«Estamos desesperados, los chicos están perdiendo días de escolaridad. Lo principal es la salud, pero esto los dificulta en su educación. Tienen que suspender las clases, no se puede entender lo que pasa. Se están pasando la bola y es muy peligroso«, agregó, apuntando contra los directivos de la Primaria Nº 31 y las autoridades educativas.

Ante la consulta de Mi8, desde el Consejo Escolar indicaron que la suspensión de clases solo la puede determinar el director de la Jefatura Distrital, y que es posible que «puedan pasar unos días hasta que hagan efecto los cebos». «Si siguen las ratas se hace otro intensivo o se llama al proveedor por garantía», aclararon.

Fuente: Mi8

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