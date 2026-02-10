Mejora, pero no guardes el paraguas: cómo estará el clima este martes 10 de febrero en Mar del Plata

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante el día hará calor pero a la noche hay chance de que haya tormentas.

Luego de un lunes con fuertes lluvias, este martes 10 de febrero el clima mejorará en Mar del Plata, pero atención, porque también hay probabilidad de lluvias.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por la mañana el cielo estará algo nublado, mientras que a la tarde será parcialmente nublado. Pero a la noche se esperan tormentas aisladas, con 10 a 40% de probabilidades de lluvia.

La temperatura máxima será 28º C, mientras que a la mañana y a la noche harán 24º C.

En cuanto al viento, al principio provendrá del norte a 7-12 kilómetros por hora. A la tarde virará al noreste a 23-31 km/h y al anochecer cambiará al oeste a 13-22 km/h.

